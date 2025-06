¿Te imaginas ingresar a un reality pensando que se tratará de una dinámica específica, pero una vez dentro te informan que es todo lo opuesto? Esto le pasó a un grupo de jóvenes que tentado por demostrar que sabe el arte de la seducción no dudó en aceptar este desafío. Aunque al inicio parece que tanto hombres como mujeres podrán hacer de las suyas, pues dan rienda suelta a sus instintos, poco después les dan la “mala noticia”. Así es el nuevo reality de Netflix, que es una versión de un exitoso show internacional. ¿Sabes cuál es?

Quizá tienes una leve sospecha, pero aquí va otra pista: los participantes están vigilados por una asistente virtual que los sanciona cada vez que rompen las reglas. De seguro a estas alturas ya adivinaste. Sí, se trata de “Jugando con fuego: España”, la versión española del famoso “Too Hot to Handle”.

Los participantes creyeron que iban a seducir, pero el premio les exige abstinencia total (Foto: Netflix)

¿DE QUÉ TRATA?

“Un grupo de solteros y solteras españoles tienen ganas de sol, fiestas y romances casuales, pero pronto descubren que deben olvidarse del sexo si quieren ganar 100,000 euros”, es la breve descripción que da la plataforma de streaming.

“Jugando con fuego: España” es el reality que pone de cabeza a diez solteros – cinco hombres y cinco mujeres – que creían formar parte de un programa llamado “Maestros de la seducción”, pero fueron llevados con engaños para participar de la versión española del exitoso “Too Hot to Handle”. El premio es de 100,000 euros siempre y cuando ninguno de los participantes vulnere alguna de las reglas; caso contrario, el monto comenzará a disminuir. Para detectar cualquier infracción estará Lana, la asistente virtual que supervisa cada movimiento en todo este paraíso.

Alba Carrillo es la presentadora de "Jugando con fuego: España" (Foto: Netflix) (Foto: Netflix)

TRÁILER DE “JUGANDO CON FUEGO: ESPAÑA”

Ni bien comienza el tráiler de 1 minuto con 40 segundos de “Jugando con fuego: España” se escucha una voz en off que dice: “Un surtido de ibéricos… Nuestros participantes sólo dominan una lengua: la del sexo; y sólo tienen una fobia: el compromiso”, mientras los vemos disfrutando de todo lo que les brinda el recinto que los alberga ni bien llegan.

Sin embargo, las ganas de dejarlo todo se empiezan a desmoronar cuando hace su aparición Lana, la asistente virtual a la que nada se le escapa en dicho paraíso. Lo peor es algunos no saben qué es realmente: “Es el ambientador de mi gimnasio”, “Pero me estás vacilando, ¿en serio?”, “Todavía no te pillo la gracia”, se oye.

Lana es la asistente virtual que todo lo ve en ese paraíso y hará cumplir las reglas en "Jugando con fuego: España" (Foto: Netflix) (Foto: Netflix)

La voz en off nuevamente interviene para darles a conocer que es el sistema de inteligencia artificial supercoquette que lo controla todo en dicho lugar. “Mi propósito es conducir a mis invitados hacia unas relaciones profundas y duraderas”, menciona. Desatando el malestar de los habitantes: “Me han cortado el rollo total tío, yo no sabía que venía a esto”, “Creo que voy a sufrir muchísimo”, “Os odio”, se escucha entre sus quejas; y no es para menos, ya que les explican que durante su permanencia están prohibidos los besos, los magreos y el sexo.

Sin embargo, si logran controlar sus emociones pueden ganar cien mil euros. Una tarea difícil para quienes buscaban seducir a sus compañeros, pues si no cumplen las normas, el dinero puede disminuir y acabar por los suelos, algo que parece darse, ya que en el tráiler se escucha a Lana diciendo: “El petting es una infracción de índole sexual… mis sensores detectaron otro contacto muy húmedo en el baño, esta infracción tiene un valor de mil euros por minuto”. Al final, la voz en off menciona: “Calma, calma… con el método Lana dejarás atrás el camino de la perversión y descubrirás emociones que no conocías”.

En "Jugando con fuego: España", bajo el sol, el deseo arde entre los solteros que tendrán que controlar sus instintos (Foto: Netflix)

LOS PARTICIPANTES DE “JUGANDO CON FUEGO: ESPAÑA”

Saray Marín Noelia Diamanti Andrea José Bougo Luis Caparrós Melania Puntas Enri Sánchez Cris Nerea Coco

En "Jugando con fuego: España", cinco hombres y cinco mujeres deben abstenerse de tener besos, caricias ni intimidad (Foto: Netflix)

