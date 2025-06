Hay series que uno ve por entretenimiento y hay otras que, sin quererlo, te hacen recordar algunas cosas que creías olvidadas y hasta superadas. A veces no sabemos lo que llevamos dentro hasta que una historia nos lo pone de frente. Me pasó hace poco con una serie que encontré casi por casualidad navegando por Netflix. No esperaba mucho, solo quería algo corto para verlo en un dos por tres, pero terminé encontrándome con dicho título que removió partes de mí que creía ya dejadas atrás.

La historia toca temas muy humanos: la culpa, el duelo, el silencio que a veces se instala en las familias, en los pueblos y hasta en nuestras relaciones con los demás. Desde el primer episodio, sentí una conexión rara, como si los personajes conocieran mi historia y seguro que a ti puede causarte la misma sensación. Es difícil encontrar producciones que hablen con tanta honestidad sobre el pasado, sobre esos errores o pérdidas que uno arrastra y que, aunque el tiempo pase, siguen ahí.

Lo que más me impactó fue esa sensación de estar atrapado en el lugar que se supone debe ser tu hogar. Volver a un sitio donde todo te recuerda lo que ya no está, o lo que no pudiste evitar. Hay algo muy poderoso en eso, sobre todo si alguna vez tuviste que reconstruirte después de una tragedia o si conviviste con preguntas sin respuesta durante años porque, siendo honesto, todos tenemos algunas heridas del pasado.

La producción a la que hago referencia se llama “Los Supervivientes”, una miniserie dramática australiana que acaba de llegar a Netflix el 6 de junio de 2025. Está basada en la novela homónima de Jane Harper, una autora que sabe cómo escribir el trauma con una delicadeza brutal, mientras que la historia está dirigida por Tony Ayres, un creador con sensibilidad para construir climas densos, pero profundamente humanos.

El póster de "Los sobrevivientes", serie australiana creada por Tony Ayres en base a la novela homónima de Jane Harper (Foto: Netflix)

¿DE QUÉ TRATA LA SERIE?

“Los Supervivientes” gira en torno a Kieran Elliott, interpretado por Charlie Vickers, un hombre que regresa a su pueblo natal en Evelyn Bay, Tasmania, después de 15 años. Ese lugar guarda un episodio trágico en su vida: una tormenta devastadora que se llevó la vida de tres personas cercanas a él. La visita con su familia revive no solo su propio dolor, sino también el de toda la comunidad, que todavía intenta entender y aceptar lo que ocurrió, pero cuando una joven aparece asesinada, el pasado se mezcla con el presente, y los secretos comienzan a salir a la luz.

Lo interesante es cómo el drama no se apoya únicamente en el misterio del crimen, sino en las relaciones humanas marcadas por el dolor y el silencio. Es más un viaje emocional que policial, aunque tiene su dosis de suspenso bien logrado.

ACTORES Y PERSONAJES

Charlie Vickers como Kieran Elliott

Yerin Ha como Mia Chang

Shannon Berry como Bronte

Robyn Malcolm como Verity Elliott

Damien Garvey como Brian Elliott

Catherine McClements como Trish

Don Hany como George Barlin

Jessica De Gouw como Olivia Birch

George Mason como Ash Carter

Martin Sacks como Julian Gilroy

Johnny Carr como Detective Alex Dan

Miriama Smith como Sargento Detective Principal Sue Pendlebury

Benedict Hardie como Chris Renn

Julian Weeks como Liam Gilroy

Thom Green como Sean Gilroy

Ian Bliss como Geoff Mallott

La actriz neozelandesa Robyn Malcolm interpreta a Verity Elliott a lo largo de "Los sobrevivientes", serie de drama y suspenso que se compone de 6 episodios en total (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER LA SERIE?

“Los Supervivientes” está disponible en exclusiva en Netflix desde el 6 de junio de 2025. La miniserie consta de solo 6 episodios, lo cual la hace perfecta para ver en uno o dos días. Si te gustan los dramas intensos, con paisajes melancólicos y mucha carga emocional, te aseguro que esta serie te va a atrapar desde el primer minuto.

La producción es australiana, lo que también aporta una estética diferente a lo que normalmente vemos. Tasmania, con sus playas grises, cielos cargados y bosques cerrados, es casi un personaje más en la historia.

¿POR QUÉ ES RECOMENDABLE?

Más allá de ser una serie bien hecha, con una narrativa envolvente y una dirección impecable, “Los Supervivientes” es una experiencia emocional. Te enfrenta a esa pregunta incómoda de qué harías si tuvieras que volver al lugar donde todo cambió para siempre. Si alguna vez cargaste con culpa, si alguna vez tuviste que seguir adelante cuando todo dentro tuyo quería detenerse, esta serie te va a hablar.

