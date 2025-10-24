CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. La tercera temporada de “Invasion”, serie de ciencia ficción creada por Simon Kinberg y David Weil para Apple TV+, se ambienta dos años después del sacrificio de Trevante Cole (Shamier Anderson) y Caspar Morrow (Billy Barratt) que permite destruir la nave nodriza de los alienígenas. A pesar de que los protagonistas viven un periodo de calma, la amenaza aún está latente y deben trabajar en equipo en una misión crucial: infiltrarse en la nave nodriza alienígena.

En los nuevos episodios, los alienígenas ápice emergen y extienden rápidamente sus mortíferos tentáculos por todo el planeta. Por lo tanto, para salvar a la humanidad, los personajes principales unen fuerza, experiencia y pericia. Esto implica que se formen nuevas relaciones, y que las antiguas se pongan a prueba e incluso se rompan.

Tras el sorprendente regreso de Trevante, las autoridades buscan respuestas, pero él no es capaz de darlas. En tanto, misteriosas señales extraterrestres sacan a Mitsuki (Shioli Kutsuna) de su escondite mientras Nikhil (Shane Zaza) afronta una misión que prueba su lealtad.

Trevante Cole (Shamier Anderson) se escondió en un “túnel ciego” por dos años en la tercera temporada de "Invasión" (Foto: Apple TV)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE LA TEMPORADA 3 DE “INVASION”?

En “Homecoming” (3x09), penúltimo capítulo de la tercera temporada de “Invasion”, los recuerdos de Trevante regresan y revelan una verdad impactante: Caspar, poseído por fuerzas alienígenas, lo atacó, así que tuvo que defenderse y le causó una herida letal. No obstante, Caspar realizó un último ataque y el enfrentamiento causó la explosión que se vio al final de la segunda entrega.

Por su parte, Mitsuki es hallada inconsciente en la Zona Muerta de Alaska. Tras ser llevada al campamento del WDC, asegura que los alienígenas la curaron. A partir de este momento empieza a cuestionarse si realmente los humanos merecen sobrevivir. ¿Se unirá a los Infinitas, la facción humana que colabora con los aliens?

Con respecto a los Infinitas, estos se enfrentan a Aneesha (Golshifteh Farahani) y su grupo rebelde. La situación escala a tal nivel que, Verna (Erika Alexander) asesina a Clark (Enver Gjokaj), lo que deja a Aneesha muy afectada y jurando venganza.

Por su parte, el camino de Mitsuki se cruza con los de Trevante, Nikhil y Jamila (India Brown). Juntos emprenden una peligrosa misión: infiltrarse en la nave nodriza a través del supuesto “túnel ciego” donde Trevante permaneció dos años escondido. El objetivo es colocar una bomba en el núcleo colmena.

Mitsuki (Shioli Kutsuna) asegura que los alienígenas la curaron en la tercera temporada de "Invasion" (Foto: Apple TV+)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE LA TEMPORADA 3 DE “INVASION”?

¿Qué pasó con Trevante, Mitsuki y Aneesha?

En “The End of the Line” (3x10), último capítulo de la tercera temporada de “Invasion”, Trevante, Nikhil y Jamila se enfrentan al horror alienígena más profundo. Los dos primeros tienen horribles visiones de sus peores traumas. Las visiones de Trevante están relacionadas con su exnovia y Caspar. En tanto, Jamila intenta liberarlos del control mental de los alienígenas.

Verna intenta utilizar la conexión de Mitsuki con los alienígenas para acceder a la Nave nodriza. Pero Aneesha la detiene y ayuda a Mitsuki, quien al recuperar algunos recuerdos y enterarse de lo que hizo Nikhil por encontrarla, descarta sus dudas y resuelve utilizar su don para ayudar a la humanidad.

Tras internarse sola en la nave, logra comunicarse directamente con la colmena, lo que provoca un colapso total del Hivemind. Esto permite que Jamila libere a Trevante y Nikhil, quienes logran activar la bomba. Sin embargo, la explosion solo apaga el núcleo alienígena. En tanto, Mitsuki es absorbida en una luz brillante desaparece. ¿Sigue viva en otro plano?

Por su parte, Aneesha se enfrenta a Verna, la líder de los adoradores de los aliens. Durante el colapso de Hivemind, la asesina y completa su venganza por la muerte de Clark. Más tarde, regresa a casa con sus hijos.

Al final de la tercera temporada de “Invasion”, los humanos retoman el control del planeta, Trevante recibe una promoción militar, Nikhil continúa buscando alguna señal de Mitsuki y Jamila también retoma su vida. Pero ¿realmente es el final? ¿La guerra ha terminado? En cualquier caso, aún hay varios misterios por resolver en una temporada 4.

Nikhil (Shane Zaza) no ha dejado de buscar a Mitsuki (Shioli Kutsuna) en la tercera temporada de "Invasion" (Foto: Apple TV+)

