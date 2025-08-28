Es momento de que Reno Ichikawa demuestre todas sus habilidades en el anime “Kaiju No. 8”. Y es que, tras ser seleccionado como el usuario compatible del traje del Kaiju No. 6, por fin podremos ser testigos de su lucha por intentar dominar esta arma tan poderosa. Pero, ¿sabes cómo ver el capítulo que muestra la preparación del personaje? Pues, en las siguientes líneas, te cuento cuál es la fecha, la hora y el link para disfrutar del episodio 7 de la temporada 2 del anime de Crunchyroll. ¡Presta atención!

Vale precisar que este capítulo también supone un momento crucial para Iharu Furuhashi, dado que el chico podrá apreciar de cerca el extraordinario crecimiento de Reno.

Así, el episodio promete explorar temas como la rivalidad, la amistad y la superación personal con intensas secuencias de acción de por medio.

Antes de continuar, mira el tráiler de la temporada 2 de “Kaiju No. 8″:

¿CUÁNDO SE ESTRENA EL EPISODIO 7 DE “KAIJU NO. 8” - TEMPORADA 2?

El episodio 7 de la segunda entrega del anime se estrena el sábado 30 de agosto de 2025, fecha que te recomiendo anotar en tu agenda.

Cabe resaltar que -considerando ambas temporadas- este es el capítulo 19 de la producción, el cual marca el inicio del arco “Operación de Neutralización del Paso Bunkui” (en inglés: “Bunkui Pass Neutralization Operation”).

¿YA VISTE EL AVANCE DEL EPISODIO 7 DE “KAIJU NO. 8” - TEMPORADA 2?

¿A QUÉ HORA SE ESTRENA EL EPISODIO 7 DE “KAIJU NO. 8” - TEMPORADA 2?

El episodio respeta el horario de estreno establecido a lo largo de la segunda temporada de “Kaiju No. 8”. A continuación, repasa su conversión horaria.

Horario de estreno según el país:

Países Horario Estados Unidos 7:00 a.m. (PT) / 10:00 a.m. (ET) México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 8:00 a.m. Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 9:00 a.m. Chile, Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 10:00 a.m. Paraguay, Argentina, Uruguay 11:00 a.m. España 4:00 p.m.

No olvides que el capítulo inicialmente está disponible para su transmisión en vivo y, 30 minutos después, puedes encontrarlo completo en el streaming.

¿CÓMO VER EL EPISODIO 7 DE “KAIJU NO. 8” - TEMPORADA 2?

Al igual que todo el anime, el episodio 7 de la temporada 2 de “Kaiju No. 8” es un título del catálogo de Crunchyroll.

Entonces, para disfrutarlo, asegúrate de contar con una suscripción activa a la famosa plataforma de streaming.

Solo así puedes ingresar sin problemas al LINK OFICIAL del anime.

En el episodio 7 de la temporada 2 de "Kaiju No. 8", Reno enfrenta desafíos tanto físicos como mentales (Foto: Production I.G)

