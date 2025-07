Tras el estreno de la segunda temporada de “Kaiju No. 8”, el pasado 19 de julio de 2025 por Cunchyroll, por fin vamos conociendo en mayor profundidad a Kafka Hibino, quien antes de unirse a la Fuerza de Defensa terminó revelando que también podía convertirse en un kaiju. Debido al poderío que posee, es usado por la unidad para combatir a otros kaiju, en especial al No. 9, toda vez que este puede transformarse en humano y es muy peligroso. Si bien, estamos centrados en lo que pasa con él, en el episodio 2 fuimos testigos de un hecho que nos hizo recordar una escena de “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba”, que sin duda es una copia de ese segmento. ¿A cuál nos referimos? A continuación, la respuesta.

La segunda temporada de "Kaiju No. 8" llegó el 19 de julio a Netflix (Foto: Crunchyroll)

¿CUÁL ES EL SEGMENTO QUE “KAIJU NO. 8” COPIA DE “DEMON SLAYER: KIMETSU NO YAIBA”?

Si de momentos divertidos comentamos, “Kaiju No. 8” recurrió a “Demon Sayer” para sacarnos una sonrisa. Para ello debemos recordar las veces que al final de algunos episodios de “Kimetsu no Yaiba” se incluyó el segmento titulado “Taisho Era Secret”, en el que se daba información adicional respecto de los personajes que normalmente no se muestran. Entonces, ¿qué crees?

Resulta que en el episodio 2 de la segunda temporada de “Kaiju No. 8” también se incluyó un breve segmento para brindarnos información adicional divertida sobre alguien en particular, el cual dio un giro diferente y fresco a la trama.

¿Cuál fue? Al final del capítulo “El sendero de la próxima generación” se muestra en nuestras pantallas el segmento “Hoshina Night Nippon”. Sí, el título nos presenta a Soshiro Hoshina, el vicecapitán de la Tercera División, como narrador. De esta manera, nos da a entender que Hoshina recibirá a varios invitados, siendo el primero Kafka, publica Comicbook.

El segmento de “Kaiju No. 8” que es simular a "Demon Slayer" (Foto: Production I.G / TOHO animation / Toho / Studio Khara)

Con este método, podremos conocer más detalles de algún personaje que quizá en la trama principal no se revelaría, lo cual promete mucha diversión y momentos entretenidos; y cómo no va a serlo, si estará al frente Hoshina, quien se caracteriza por su carisma.

De acuerdo con el mismo medio especializado, esto podría significar un guiño al programa de radio japonés “All Night Nippon”, que se caracteriza por sus comentarios sobre la cultura pop e interacciones.

