Con la llegada del 19 de julio, muchos fans de “Kaiju No. 8″ se preguntan si la tan esperada segunda temporada del anime estará disponible en Netflix. La respuesta es: sí, pero solo en ciertas regiones del mundo. Aunque la plataforma de streaming ha confirmado que transmitirá la nueva entrega, no todos sus suscriptores podrán disfrutarla desde el primer día.

¿EN QUÉ PAÍSES SE PODRÁ VER “KAIJU NO. 8″ EN NETFLIX?

Netflix ha anunciado que la segunda temporada de “Kaiju No. 8″ solo estará disponible en regiones selectas de Asia, como Japón, Hong Kong, Indonesia, Malasia, Filipinas, Singapur, Corea del Sur, Taiwán, Tailandia y Vietnam .

Esto sigue el mismo patrón que tuvo el lanzamiento de la primera temporada en la plataforma. Para quienes viven en estos países, el anime estará accesible desde el mismo 19 de julio, lo que les permitirá seguir la historia de Kafka Hibino sin retrasos.

Sin embargo, para los fans de otras partes del mundo —especialmente en Estados Unidos, Latinoamérica y Europa— la situación es diferente. Hasta ahora, no hay confirmación oficial de que la segunda temporada de “Kaiju No. 8″ vaya a llegar a Netflix fuera de Asia. Esto significa que, por el momento, no se espera su disponibilidad inmediata en el catálogo internacional de la plataforma.

La segunda temporada del anime "Kaiju No. 8" se compone de 11 episodios en total (Foto: Production I.G)

AUN ASÍ, LOS FANS DEL ANIME FUERA DE ASIA NO SE QUEDARÁN SIN OPCIONES

La plataforma Crunchyroll ha confirmado que transmitirá la segunda temporada de forma global desde el 19 de julio. Además, lo hará ofreciendo episodios subtitulados y doblados simultáneamente, lo cual es una excelente noticia para quienes no quieren esperar meses —o incluso años— para verla en Netflix.

Esto convierte a Crunchyroll en la mejor opción para la audiencia internacional que busca ver el regreso de Kafka y la aparición de nuevos personajes como Gen Narumi, quien tuvo una breve aparición al final de la primera temporada y ahora tomará un rol más importante. El tráiler oficial ya ha generado altas expectativas entre los fans por lo que viene.

Como detalle curioso, al igual que la primera temporada, la segunda también se transmitirá en X (antes Twitter), lo que demuestra el interés de los productores por llegar a más públicos a través de plataformas digitales no tradicionales.

