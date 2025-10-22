Después de romper récords en Netflix y arrasar en cines de todo el mundo, “K-pop Demon Hunters” está lista para dar el salto al universo del coleccionismo. Lo que empezó como un fenómeno audiovisual lleno de ritmo, estilo y demonios al compás del K-pop, ahora se transformará en una línea de juguetes creada nada menos que por Mattel y Hasbro, las dos compañías más poderosas de la industria. Una colaboración histórica que promete ser tan explosiva como el grupo protagonista: Hunter/x.

El anuncio llegó con un entusiasmo global. Netflix confirmó que su exitosa película de animación tendrá su propia línea de juguetes y juegos, uniendo a dos gigantes que nunca antes habían trabajado juntos. La alianza entre Mattel y Hasbro promete revolucionar los estantes con figuras, muñecas, accesorios y artículos de colección que harán vibrar a los fans del K-pop y la animación.

KPop Demon Hunters sigue la historia de Huntr/x, un grupo femenino de K-pop que también son guardianas secretas del mundo (Foto: Netflix)

¿QUÉ JUGUETES DE “KPOP DEMON HUNTERS” PODRÁN ADQUIRIR LOS FANS?

Entre los primeros productos revelados, Mattel anunció una colección de muñecas inspiradas en Rumi, Mira y Zoey, las tres integrantes de Hunter/x. Cada una estará disponible en edición individual y contará con su propio set temático.

Además, habrá figuras de acción, sets de juego y colaboraciones con marcas aliadas de Mattel, todos programados para salir en primavera de 2026. Los pedidos anticipados comenzarán el 12 de noviembre, y ya hay miles de fanáticos contando los días.

Pero Hasbro no se queda atrás. Su línea incluirá peluches oficiales, artículos de electrónica juvenil y hasta juegos de rol que expanden el universo demoníaco y musical de la película. Sin embargo, la gran sorpresa llega con la confirmación de un Monopoly edición K-pop Demon Hunters, una versión especial del clásico juego de mesa, que promete ser el favorito de las próximas fiestas.

Este Monopoly saldrá en preventa el 21 de octubre a través de Amazon, Target y Walmart (en Estados Unidos) por US$12.99, aunque los envíos se realizarán recién desde el 1 de enero de 2026. Por ahora, no hay información sobre su llegada a México o Latinoamérica, pero la expectativa entre los coleccionistas de la región ya está en su punto más alto.

El juego de mesa de adquisición y venta de propiedades estará disponible en preventa a partir de este martes 21 de octubre (Foto: Monopoly)

LA ALIANZA MATTEL-HASBRO NO SOLO SIGNIFICA UNA EXPANSIÓN COMERCIAL, SINO UN FENÓMENO CULTURAL

Por primera vez, dos titanes de los juguetes dejan atrás su competencia para celebrar el poder de la música, la amistad y el empoderamiento femenino que “KPop Demon Hunters” representa. Un movimiento que, más que vender productos, busca inspirar a nuevas generaciones de fans a imaginar, crear y atreverse a brillar.

Y si algo ha dejado claro este fenómeno global, es que el universo de “KPop Demon Hunters” apenas comienza. Con su historia en expansión, una comunidad en auge y una estética que combina lo mágico con lo moderno, la llegada de esta línea de juguetes marca un nuevo capítulo para las heroínas de Hunter/x.

