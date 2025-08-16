“La noche siempre llega” puede que te deje con un nudo en el estómago o con muchos sentimientos encontrados. No solo por la tensión constante y el ritmo casi asfixiante del relato, sino por la humanidad cruda de Lynette, el personaje interpretado por Vanessa Kirby, que se lanza a una desesperada carrera contrarreloj en las calles de Portland. Si ya la viste, sabes de lo que hablo: este thriller visceral, dirigido por Benjamin Caron y basado en la novela de Willy Vlautin, es de esas películas que no se olvidan fácil.

Me pasó algo curioso cuando terminó: quise encontrar algo más que me dejara con esa misma sensación de urgencia, de peligro, de sacrificio extremo por los que uno ama. Algo con personajes igual de complejos, historias donde las decisiones cuestan caro y el peligro no viene de monstruos imaginarios, sino de un sistema que aprieta hasta dejarte sin aire. Si estás en ese mismo lugar, te entiendo perfectamente.

Porque “La noche siempre llega”, estrenada en Netflix el 15 de agosto de 2025, no es solo una historia de crimen y redención: es una crítica feroz a la desigualdad, a la gentrificación, al abandono institucional. Y al mismo tiempo, es una carta de amor a los vínculos familiares más profundos, como el de Lynette con su hermano, interpretado por Zack Gottsagen. Todo esto envuelto en un guion de Sarah Conradt que no deja respiro.

Así que, si esta película te “pegó” como a mí, tengo buenas noticias: hay otras disponibles en Netflix que también exploran esos márgenes de la sociedad, esos personajes que viven al filo y que hacen lo imposible por sobrevivir. En las próximas líneas, voy a recomendarte algunas joyas —quizás no tan mediáticas— que, como “Night Always Comes”, combinan tensión, emoción y una mirada honesta sobre el costo de ser humano.

Randall Park como Scott y Vanessa Kirby como Lynette en la película "La noche siempre llega" (Foto: Netflix)

PELÍCULAS QUE PUEDES VER EN NETFLIX TRAS “LA NOCHE SIEMPRE LLEGA”

1. “Nowhere”

Año: 2023

Resumen: En este thriller, que alcanzó el Top 10 de Netflix en 93países, Anna Castillo es una sobreviviente en altamar y brilla por la fuerza de su interpretación

Duración: 1 hora con 49 minutos

2. “El practicante”

Año: 2020

Resumen: Tras quedar paralizado en un accidente, Ángel se obsesiona con la ex que lo abandonó. Decidido a vengarse, no permitirá que nada ni nadie se interponga en su camino.

Duración: 1 hora con 34 minutos

3. “Harta”

Año: 2025

Resumen: La nominada al Oscar Taraji P. Henson protagoniza este thriller sobre un robo a un banco en el que una devota madre llega a su límite durante un día devastador.

Duración: 1 hora con 47 minutos

4. “¿Qué le pasó a Lunes?"

Año: 2017

Resumen: En un futuro con una estricta política de hijo único, seis septillizas intentan escapar del Gobierno mientras buscan a una de sus hermanas que ha desaparecido.

Duración: 2 horas con 3 minutos

5. “Ad Vitam”

Año: 2025

Resumen: En este thriller que llegó al Top 10 de Netflix en 93 países, un exagente de élite debe rescatar a su esposa embarazada de las garras de un grupo armado vinculado con su pasado.

Duración: 1 hora con 38 minutos

