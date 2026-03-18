“The Office” tiene varias versiones. Aunque la serie emitida en la cadena NBC entre el 24 de marzo de 2005 y el 16 de mayo de 2013, y protagonizada por Steve Carell, Rainn Wilson, John Krasinski, Jenna Fischer y B. J. Novak, no es la original, es la más popular. De hecho, cuenta con un spin-off titulado “The Paper”, que se estrenó en septiembre de 2025. Pero la versión más reciente es la mexicana, “La oficina”, que está disponible en Amazon Prime Video desde el 13 de marzo de 2026 y cuenta con la producción y dirección del mexicano Gaz Alazraki, creador de la comedia “Club de cuervos”.

La serie mexicana se desarrolla en la oficina regional de Jabones Olimpo y sigue a un grupo de colaboradores que enfrenta los retos cotidianos de trabajar en una empresa familiar. Jerónimo Ponce III es el nuevo gerente y es una pesadilla para sus empleados, que tienen que sobrevivir a sus desplantes políticamente incorrectos y técnicas organizacionales autodestructivas.

Los protagonistas, interpretados por Fernando Bonilla, Fabrizio Santini, Alejandra Ley, Edgar Villa, Elena del Río, Alexa Zuart, Erika de la Rosa, Arelí González y otros, lidian con varias situaciones incómodas y absurdas en “La oficina”. Pero, después de los primeros ocho episodios, ¿habrá segunda temporada?

Fernando Bonilla interpreta a Jerónimo Ponce III y Fabrizio Santini interpreta a Memo en la serie mexicana "La oficina" (Foto: Amazon Prime Video)

“LA OFICINA” ¿TENDRÁ OTRA TEMPORADA?

Hasta el momento, Amazon Prime Video no ha confirmado el futuro de la versión mexicana de “The Office”. No obstante, el último capítulo deja el camino preparado para una segunda entrega de las peripecias de este grupo de oficinistas pintorescos. Jerónimo Ponce III y el resto pueden volver en nuevos episodios.

Al final de la primera temporada de “La oficina”, en el Día del Lavado de Manos, Olimpo intenta batir el récord mientras Memo y Sofi se coordinan y Aniv asusta a los invitados. Jero recibe una visita sorpresa de Juana, quien trae a alguien inesperado, obligándolo a tomar una decisión crucial sobre el futuro de la oficina.

Por lo tanto, todo dependerá de la respuesta de la audiencia, que por lo pronto es positiva. Los ocho episodios tienen calificaciones superiores a los 8 puntos en IMDb. De hecho, el capítulo final alcanzó un 9. Lo que aumenta las posibilidades de una renovación por parte de Amazon MGM Studios y Máquina Vega.

Aunque aún es pronto para esperar un anuncio de Prime Video, todo parece indicar que “La oficina” podría tener una segunda temporada. Sobre todo, si consideramos que el spin-off “The Paper”, que es una producción de Peacock, no consiguió los mismos resultados y fue renovada para una segunda entrega.

Por otro lado, la adaptación australiana de “The Office” protagonizada por Felicity Ward fue cancelada tras su primera temporada. ¿Sucederá los mismo con la versión mexicana?

Alejandra Ley ¿regresará como Abi Delgado en una segunda temporada de la serie mexicana "La oficina"? (Foto: Amazon MGM Studios / Maquina Vega)

¿CÓMO VER “LA OFICINA”?

Los ocho episodios de la primera temporada de “La oficina” están disponibles en Amazon Prime Video desde el 13 de marzo de 2026. Por lo tanto, para ver la versión mexicana de “The Office” solo necesitas una suscripción a dicha plataforma de streaming.

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