Desde que “La residencia” aterrizó en Netflix, el pasado 20 de marzo de 2025, la serie se convirtió en la preferida del público por el misterio y comedia que envuelve la trama, la cual sigue a una excéntrica y brillante detective que trata de resolver un asesinato en la Casa Blanca durante una Cena de Estado, por lo que todos los invitados y personal se convierten en sospechosos. Debido al éxito que ha tenido en la plataforma de streaming, el que menos se pregunta si esta producción tendrá una segunda temporada. Su creador y protagonista despejaron esta duda.

Antes te precisamos que esta se inspiró en la novela “The Residence: Inside the Private World of the White House” de Kate Andersen Brower, y aunque la tomó como base, sólo marca el punto de partida de la serie, pues el showrunner Paul William Davies creó una historia completamente nueva.

Randall Park como Edwin Park y Uzo Aduba como Cordelia Cupp en la serie "La residencia" (Foto: Netflix)

¿”LA RESIDENCIA” TENDRÁ TEMPORADA 2 EN NETFLIX?

Aunque Netflix todavía no se ha pronunciado sobre la renovación de una nueva temporada de la “La residencia”, su creador Paul William Davies señaló que está listo para hacer la segunda entrega con Uzo Aduba como Cordelia Cupp y su compañero, el agente del FBI Edwin Park. Claro, esto ocurrirá siempre y cuando la plataforma de streaming le dé luz verde.

“Me encanta Cordelia Cupp; disfruté mucho ideándola y escribiéndola. Uzo es increíble. Me encanta la relación entre Cordelia y Edwin. Hay muchas más historias que contar sobre sus aventuras y las de él con ella. Veremos qué opina la gente sobre la serie, pero mentiría si dijera que no le he dado muchas vueltas y que no tenía muchas ideas sobre su futuro”, señaló Davis en una entrevista a Deadline en el lanzamiento de esta producción.

El guionista y showrunner Paul William Davies en el estreno mundial de "The Residence" de Netflix en el Teatro Egipcio de Los Ángeles, el 19 de marzo de 2025 (Foto: Lisa O'Connor / AFP)

La protagonista también se mostró entusiasmada, al tiempo de mencionar que le encantó su papel. No sólo ello, aseguró que si todo continúa, las aventuras y los casos jamás terminarían, pues siempre hay algo que resolver en cualquier parte del mundo.

De igual manera, Randall Park, quien interpreta a Edwin Park, dijo que le encantaría seguir con la historia de la excéntrica detective, además de indicar que la dinámica de los personajes fue divertida. “Paul es tan singular en su estilo de escritura y en su forma de abordar estos misterios, que la oportunidad de viajar a otro país y resolver otro caso sería increíble”.

Mientras esperamos una respuesta oficial de Netflix sobre su renovación, si aún no las has visto o no terminas de mirar “La residencia”, te contamos que tiene ocho episodios llenos de misterio y mucha comedia.

(De izq. a der.) La productora de televisión Betsy Beers, la actriz Uzo Aduba, el escritor Paul William Davies y la productora y guionista de televisión Shonda Rhimes en el estreno mundial de "The Residence" (Foto: Lisa O'Connor / AFP)