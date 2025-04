Ambientada en el próspero siglo XVIII, “La rosa de Versalles” (“The Rose of Versailles” en inglés) es una película romántica de animación japonesa que se basa en el manga de 1972 de Riyoko Ikeda. Esta no es la primera vez que se adapta la historia de Oscar, una bella mujer criada de niño por un distinguido general. Entre 1979 y 1980 se emitió una serie de anime de 40 episodios, y antes de eso, la compañía de teatro Takarazuka Revue también adaptó la historia. Entonces, ¿cuándo se estrenará la nueva versión? ¿Qué más sabe sobre el proyecto?

El largometraje romántico se desarrolla durante la turbulenta Revolución Francesa y cuenta con una protagonista que desafía los límites sociales de estatus y género de esa época. Aunque la cinta se estrenó en Japón el 31 de enero de 2025, llegará a Netflix a finales de abril.

“La rosa de Versalles” fue dirigida por Ai Yoshimura (“Ao Haru Ride”, “Cheer Boys!!”), con un guion de Tomoko Komparu (“Uta no Prince-sama”, “From Me to You: Kimi ni Todoke”) y diseños de personajes de Mariko Oka (“First Love Monster”, “Nura: Rise of the Yokai Clan”). Hiroyuki Sawano (“Attack on Titan”) produjo la música, que compuso junto con KOHTA YAMAMOTO (“Ooku: The Inner Chambers”).

Oscar François de Jarjayes se encarga de proteger a la reina María Antonieta en la película anime "La rosa de Versalles" (Foto: Netflix) ×

¿DE QUÉ TRATA “LA ROSA DE VERSALLES”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, en “La rosa de Versalles”, “Oscar François de Jarjayes, una hermosa mujer que se viste de hombre, fue criado de niño por un distinguido general. María Antonieta llega de la vecina Austria para convertirse en una noble y elegante reina.

André Grandier es el sirviente y amigo de la infancia de Oscar. Mientras tanto, Hans Axel von Fersen es un apuesto e inteligente conde sueco. La historia converge en Versalles, Francia, durante el próspero final del siglo XVIII, mientras estos personajes abrazan sus destinos con gracia y belleza, a pesar de verse arrastrados por el tiempo.”

Por lo que he visto en el tráiler, María Antonieta y su protectora Oscar François de Jarjayes llegan a Francia a cumplir sus respectivos destinos. La comandante y capitán del regimiento de la guardia real desea que María Antonieta se convierta en la reina de Francia más respetada.

¿CÓMO VER “LA ROSA DE VERSALLES”?

“La rosa de Versalles” se estrenará el miércoles 30 de abril de 2025 en Netflix, por lo tanto, para ver la película animada japonesa solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.

TRÁILER DE “THE ROSE OF VERSAILLES”

ACTORES Y PERSONAJES DE “LA ROSA DE VERSALLES”

Miyuki Sawashiro le da voz a Oscar Francois de Jarjayes

Toshiyuki Toyonaga le da voz a André Grandier

Takuya Eguchi le da voz a Florian de Girodelle

Banjô Ginga le da voz al General Jarjeyes

Saori Hayami le da voz a Rosalie Lamorlière

Aya Hirano le da voz a Marie Antoinette

Fumi Hirano le da voz a Madame de Noailles

Miyu Irino le da voz a Bernard Chatelet

Kazuki Katô le da voz a Hans Axel von Fersen

Hironori Kondo le da voz a Launay

Fukushi Ochiai le da voz a Louis XVI

Kenshô Ono le da voz a Maximilien de Robespierre

Sumi Shimamoto le da voz a Madame de Jarjayes

Yuto Suzuki le da voz a Francois

Wataru Takagi le da voz a Guemene

Atsushi Tamaru le da voz a Lasalle

Mayumi Tanaka le da voz a Maron Glace Mont Blanc

Minami Tanaka le da voz a Marie Therese

Hans Axel von Fersen es un conde sueco que se enamora de María Antonieta en la película anime "La rosa de Versalles" (Foto: Netflix) ×

¿CUÁL ES LA DURACIÓN DE “THE ROSE OF VERSAILLES”?

“La rosa de Versalles”, producida por MAPPA y distribuida por Toho Next y Avex Pictures, tiene una duración de 113 minutos, es decir, 1 hora y 53 minutos.