“La rosa de Versalles” (en inglés: “The Rose of Versailles”) es la nueva adaptación del mítico manga de 1972 de Riyoko Ikeda. Se trata de una película animada que aterrizó el 30 de abril de 2025 en Netflix, la cual sigue a María Antonieta desde su llegada a Francia hasta los inicios de la Revolución Francesa. Si bien, viaja para convertirse en la esposa del futuro Rey Luis XVI, conocerá a Oscar François de Jarjayes, más conocida como Lady Oscar, quien se convierte en su gran amiga; no sólo ello, también descubrirá el verdadero amor en brazos de otro hombre. De esta manera, nos sumergimos en una historia centrada en el amor y la amistad, en medio del conflicto social y político del país europeo. Si ya viste el filme, te explicamos el final; no sin antes advertirte que lanzaremos una serie de spoilers.

UNA CARTA ANÓNIMA REVELA LA TRAICIÓN DE MARÍA ANTONIETA

Después de que el Rey Luis XV fallece de viruela, su nieto Luis XVI lo sucede, por lo que María Antonieta se convierte en reina de Francia. Aunque esta era una unión pactada entre las familias de los jóvenes, lo cierto es que ella anhelaba sentir “mariposas en el estómago” la primera vez que viera a su futuro esposo, pero no fue así; pese a ello, el acuerdo estaba dado y se casaron. Sin embargo, la muchacha descubrió el verdadero amor cuando conoció al aristócrata sueco Hans Axel von Fersen, quien visitó la corte francesa por temas diplomáticos. La atracción fue instantánea entre ambos y, pese a que ella trató de reprimir lo que sentía, se dejó llevar por sus sentimientos e inició tiempo después una relación secreta, dejando de lado las advertencias de Oscar para evitar un escándalo.

Esta aventura extramatrimonial era un secreto a voces en la corte, pero el principal afectado no lo sabía; así que un buen día, alguien le hizo llegar una carta advirtiéndole sobre la traición de su esposa con Axel. Con esto buscaban que castigara a María Antonieta, pero en lugar de hacerlo, reconoce que entre ellos jamás hubo amor, por lo que no impediría que su amada sí disfrutara con otra persona lo que no pudo darle. Cuando ella se entera de la reacción de su pareja, termina su romance clandestino; en tanto, Hans Axel von Fersen toma la decisión de quedarse soltero por respeto al amor que siente por María.

¿QUIÉN ENVIÓ LA CARTA ANÓNIMA AL REY LUIS XVI?

A pesar de que el remitente de la carta nunca se conoce, se especula que fue Lady Oscar quien se la envía al Rey Luis XVI. ¿Por qué? Pues estaba motivada por los celos y el dolor; y aunque no es evidente, se muestra de forma vaga en la película que ella se sentía atraída por Hans Axel von Fersen, un amor imposible porque a su amiga María le interesaba. Debido al respeto que le tenía, además de su posición como reina, jamás trató de interferir entre ellos, idea que habría cambiado tiempo después.

¿POR QUÉ LADY OSCAR CAMBIA DE BANDO?

Durante un altercado callejero, Oscar conoce a Bernard Chatelet, un líder de la revolución, que le entrega un panfleto donde le da a conocer sobre la miseria, hambre y pobreza que atraviesa el pueblo, todo lo contrario a lo que ocurre con los monarcas que viven en excesos y derroches. Esto la hace reflexionar y empieza a comprender la ira contra los gobernantes, es así que decide dejar la Guardia Real para unirse a la Guardia Francesa, el ejército responsable de la protección del país. Con esta lidera su batalla contra la Guardia Real el momento que estalla la Revolución Francesa, por lo que busca derrocar la monarquía, siendo su principal objetivo acabar con el poder y los malos duques y ministros, a quienes tiene mayor resentimiento.

Cuando se van contra uno de los duques, su querido amigo y amante André Grandier resulta gravemente herido, quien pierde un ojo. Esto lo lleva a revelarse con más ganas contra los monarcas. Si bien, lucha con todas sus fuerzas a favor de la clase más desprotegida, Oscar muere en batalla.

