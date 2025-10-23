Después de 25 años de éxito en una empresa, el gerente Kim (Ryu Seung-ryong) pierde su trabajo y su familia, así que inicia un viaje de autodescubrimiento para averiguar qué le da sentido a su vida en “La vida soñada del Sr. Kim”, serie surcoreana de Netflix creada y dirigida por Jo Hyun-taek, Kim Hong-ki y Yun Hye Seong. ¿Cuándo se estrenará la ficción también conocida como “The Dream Life of Mr. Kim” y “The Story Of Manager Kim”? ¿Quiénes conforman el reparto principal?
La comedia dramática escrita por Kim Hong-ki y Yun Hye Seong cuenta con las actuaciones de Ryu Seung-ryong, Myung Se-bin, Cha Kang-yoon, Yoo Seung-mok, Lee Shin-ki, Lee Seo-hwan, Shin Dong-won, Jeong Sun-won, Ha Seo-yoon, Lee Jin-yi, Kim Soo-gyeom, Lee Se-hee, Lee Kang-wook, Ko Chang-seok, Park Soo-young y Jung Eun-chae.
El estreno de “La vida soñada del Sr. Kim”, producida por Estudio Drama House y VARO Entertainment, está previsto para el 25 de octubre de 2025 en JTBC y se emitirá todos los sábados a las 22:40 (KST) y los domingos a las 22:30 (KST). Netflix se encarga de la distribución internacional.
¿DE QUÉ TRATA “LA VIDA SOÑADA DEL SR. KIM”?
De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, en “La vida soñada del Sr. Kim”, “tras haber hecho carrera en una empresa, un hombre de mediana edad emprende un camino de autodescubrimiento en el que intenta reencontrarse con la felicidad verdadera.”
Por lo que he visto en el tráiler, Kim Nak-soo era un hombre muy valorado por la empresa en la que trabaja y por su familia, sin embargo, debido a un error eso cambió y su vida dio un giro sorprendente. No obstante, el ejecutivo no tiene la intención de rendirse y busca volver a la cima.
¿CÓMO VER “LA VIDA SOÑADA DEL SR. KIM”?
“La vida soñada del Sr. Kim” se estrenará el sábado 25 de octubre de 2025 en Netflix, por lo tanto, para ver la nueva serie surcoreana solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.
TRÁILER DE “THE DREAM LIFE OF MR. KIM”
ACTORES Y PERSONAJES DE “LA VIDA SOÑADA DEL SR. KIM”
- Ryu Seung-ryong como Kim Nak-soo
- Myung Se-bin como Park Ha-jin
- Cha Kang-yoon como Kim Soo-gyeom
- Yoo Seung-mok como Baek Jeong-tae
- Lee Shin-ki como Do Jin-woo
- Lee Seo-hwan como Heo Tae-hwan
- Shin Dong-won como Song Ik-hyeon
- Jeong Sun-won como Jeong Seong-gu
- Ha Seo-yoon como Kwon Song-hee
- Lee Jin-yi como Lee Han-na
- Kim Soo-gyeom como Lee Jeong-hwan
- Lee Se-hee como Park Ha-young
- Lee Kang-wook como Han Sang-cheol
- Ko Chang-seok como Kim Chang-soo
- Park Soo-young como Nom-Peong-ah
- Jung Eun-chae como Lee Joo-young
¿CUÁNTOS CAPÍTULOS TIENE “THE DREAM LIFE OF MR. KIM”?
La primera temporada de “La vida soñada del Sr. Kim” tiene doce episodios, que cuentan con una duración aproximada de 1 hora y 10 minutos.
