CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Después de que Noah (Adam Brody) se negara a renunciar a Joanne (Kristen Bell), la pareja conformada por una agnóstica presentadora de pódcast y un rabino muy atractivo y muy poco convencional continúan su relación amorosa en la segunda temporada de “Nadie quiere esto” (“Nobody Wants This” en su idioma original), donde tienen que superar nuevos obstáculos y lidiar con las complicaciones de empezar algo más serio. ¿Qué sucede con la pareja? ¿Joanne decide convertirse al judaísmo?

Joanne y Noah están cada vez más enamorados y se esfuerzan por que su relación funcione. Para demostrarse que todo marcha de maravilla, reúnen a sus grupos de amigos para una cena, pero un comentario inoportuno revela que no están tan en sintonía como pensaban. La emotiva charla de reconciliación tuvo un mensaje diferente para cada uno: ella creía que el tema de la conversión fue olvidado y él pensaba que su novia solo necesitaba tiempo.

Aunque logran superar el problema, la indecisión de Joanne afecta el ascenso de Noah en el templo Chai. Cuando el rabino principal decide jubilarse, nombra a otra persona como su sucesor. Noah prefiere reprimir sus sentimientos o expresarlos de manera sutil, pero su novia lo ayuda a desahogarse. En tanto, Bina Roklov (Tovah Feldshuh) decide aceptar la relación de su hijo, al menos por el momento.

Noah (Adam Brody) y Joanne (Kristen Bell) se esfuerzan por hacer funcionar su relación en la segunda temporada de "Nadie quiere esto" (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE LA TEMPORADA 2 DE “NADIE QUIERE ESTO”?

En cada episodio de la segunda temporada de “Nadie quiere esto”, Joanne y Noah superan distintas pruebas y confirman que quieren estar juntos. Por ejemplo, el rabino insiste en celebrar el cumpleaños de la madre de su novia, pero siguiendo sus tradiciones. Luego, organiza un Día de San Valentín perfecto, pero resulta un fracaso porque se esfuerza demasiado.

Joanne, después de acompañar al rabino a una ceremonia de nombramiento, comprende que quiere formar una familia con Noah, que las cosas que antes le parecían ridículas y de las que se burlaba, ahora no le desagradan tanto, ya que su compañero es Noah. Ambos aprenden de sus errores y se esfuerzan por comprender al otro.

Por otro lado, Morgan (Justine Lupe) empieza a cuestionarse porque sus relaciones fracasan. Un comentario sincero las lastima mucho, pero Bina la ayuda a sentirse mejor. Más tarde, inicia una relación con su terapeuta Andy (Arian Moayed). Joanne no acepta el romance, pero decide apoyar a su hermana aunque pueda estar cometiendo un grave error.

La amistad de Morgan y Sasha (Timothy Simons), incomoda a Esther (Jackie Tohn), pero el matrimonio encuentra la manera de solucionar el asunto. Empiezan a reavivar la llama del amor, a tal grado que Sasha desea tener otro hijo. Esther lo considera, pero no tarda en comprender que no es lo que quiere. Sin embargo, ese tema causa algunos conflictos.

Andy (Arian Moayed) le propone matrimonio a Morgan (Justine Lupe) en la segunda temporada de "Nadie quiere esto" (Foto: Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE LA TEMPORADA 2 DE “NADIE QUIERE ESTO”?

¿Qué pasó con Joanne y Noah?

Cuando Joanne se ve obligada a mudarse, tiene la esperanza de mudarse con Noah, pero no está en los planes del rabino. Aunque prefieren no hablar sobre el tema, un juego muy provocador revela las verdades más incómodas de cada participante y ocasiona una fuerte discusión entre cada pareja. Los protagonistas de “Nadie quiere esto” consideran separarse, pero deben fingir en la fiesta de compromiso de Morgan y Andy.

La razón por la que Noah no quiere mudarse con Joanne es porque teme que ella nunca se convierta. Mientras intenta ayudar a su hermana a reunir el valor para cancelar su compromiso y terminar con Andy, Joanne escucha un consejo de su madre. En tanto, Noah escucha los consejos de su hermano Sasha, y decide dejar que Joanne busque a alguien por el que no tenga que cambiar.

Joanne estaba dispuesta a seguir luchando por su amor, así que la decisión de Noah queda muy afectada. El último episodio de la segunda temporada parece estar marcado por las rupturas amorosas. Esther también decide separarse de Sasha, quien está dispuesta a esperar a que su esposa descubra qué quiere para sí misma.

Aunque Noah abandona la fiesta, en el camino comprende que no puede estar sin ella y regresa para decirle que la considera su alma gemela y que la elige sin importar si es judía o no. La temporada termina con un romántico beso de la pareja. No obstante, tras la conversación con Esther, parece que Joanne está decidida a convertirse al judaísmo. ¿Habrá temporada 3?

Noah (Adam Brody) y Joanne (Kristen Bell) solucionan sus problemas al final de la segunda temporada de "Nadie quiere esto" (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER LA TEMPORADA 2 DE “NADIE QUIERE ESTO”?

La temporada 2 de “Nadie quiere esto” está disponible en Netflix desde el 23 de octubre de 2025, por lo tanto, para ver los nuevos episodios de la comedia solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.

