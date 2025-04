Hay una nueva apuesta de Netflix para aquellos que disfrutamos de producciones de comedia con la finalidad de pasar un buen rato. Se llama “Las cuatro estaciones” y, aunque el nombre suene a algo poético o musical, lo que hay detrás es una hilarante serie romántica con ese tipo de humor que solo Tina Fey y Steve Carell saben hacer: inteligente, entrañable y con mucha chispa.

Esta nueva serie original de Netflix no solo marca el regreso a la pantalla de dos genios del humor que ya nos hicieron reír en “Una noche fuera de serie”, sino que también es una adaptación actualizada de una película de 1981 del mismo nombre. Está escrita por el trío soñado de 30 Rock: Tina Fey, Lang Fisher y Tracey Wigfield, así que ya te imaginarás el nivel de ingenio y corazón que trae cada episodio. La primera temporada consta de ocho capítulos y se estrena este 1 de mayo, ideal para maratonear.

¿DE QUÉ TRATA “LAS CUATRO ESTACIONES”?

La trama gira en torno a seis amigos de toda la vida que deciden irse de fin de semana juntos para desconectarse y pasar tiempo de calidad. Todo parece ir viento en popa hasta que una de las parejas anuncia que va a separarse. Este bombazo no solo cambia la dinámica del grupo, sino que los obliga a enfrentarse a sus propias relaciones y a lo que significa realmente estar “juntos”. Es una historia de amistad, amor, crecimiento y, por supuesto, un montón de situaciones absurdas y divertidas.

Lo que más me gustó es cómo, a pesar de lo sencillo del planteo, todo se siente muy real. Las conversaciones, los silencios incómodos, los códigos entre ellos… pareciera que esos personajes realmente han estado en la vida del otro durante años. Hay algo muy honesto en cómo se representan los vínculos duraderos.

Póster oficial en inglés de la serie "Las cuatro estaciones" (Foto: Netflix)

¿QUIÉNES ACTÚAN EN “LAS CUATRO ESTACIONES”?

El elenco es una joya. Literalmente, no pudieron haber elegido mejor a cada actor y actriz. Acá te dejo la lista porque todos merecen su mención:

Tina Fey como Kate

Steve Carell como Nick

Will Forte como Jack

Kerri Kenney-Silver como Anne

Colman Domingo como Danny

Marco Calvani como Claude

Erika Henningsen como Ginny

Tina Fey como Kate, Will Forte como Jack y Steve Carell como Nick en "Las cuatro estaciones" (Foto: Netflix)

¿QUIÉN ESTÁ DETRÁS DEL PROYECTO?

El guion y la producción vienen con sello de calidad: Tina Fey, Lang Fisher y Tracey Wigfield. Si viste 30 Rock, Unbreakable Kimmy Schmidt o incluso Never Have I Ever, entonces ya conocés el tipo de comedia emocional que saben manejar. También están involucrados en la producción ejecutiva David Miner, Eric Gurian y Jeff Richmond (que además es el esposo de Tina Fey, por si no lo sabías).

La serie, en palabras de Fey, es una especie de carta de amor a las relaciones duraderas, tanto de pareja como de amistad. Y eso se siente. Hay calidez, hay complicidad, y sobre todo hay esa mezcla de humor y ternura que te deja el corazón contento.

¿DÓNDE Y CUÁNDO PUEDO VERLA?

“Las cuatro estaciones” se estrena este 1 de mayo, exclusivamente en Netflix. Así que, si tienes cuenta en la plataforma, ya puedes agregarla a tu lista para no olvidarte. Es una de esas series ideales para ver solo o en compañía, reírte, reflexionar un poco y pasar un muy buen rato.