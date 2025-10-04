El episodio 2 de la temporada 27 de “Law & Order: SVU” dejó a muchos espectadores confundidos. Algunos juraban haber visto una escena final con Olivia Benson y el detective Bruno, mientras que otros aseguraban que el último plano mostraba a Jake Griffin saludando a un hombre en una camioneta. Ambos tenían razón. El capítulo, sorprendentemente, tiene dos finales diferentes según dónde lo hayas visto.

En la versión que se emitió por NBC, el episodio cierra con un momento tenso: el detective Terry Bruno entra a la oficina de Olivia Benson para informarle que “el detective Stabler está en el hospital”. La cámara se queda en Benson, impactada por la noticia, antes del fundido a negro.

En cambio, en la versión disponible en Peacock, el capítulo termina con Jake Griffin golpeando la ventana de una camioneta negra, saludando a un hombre llamado John y dirigiéndose al edificio donde lo espera “el jefe Tynan”. Es un final más misterioso, que insinúa que Griffin podría estar actuando a espaldas de Benson, justo después de haberle prometido lo contrario.

¿POR QUÉ ESTE EPISODIO TIENE DOS FINALES DIFERENTES?

La razón de esta diferencia es sencilla: cada plataforma necesitaba un cierre distinto para su propio contexto de emisión. NBC optó por un final que sirviera de puente directo hacia el siguiente programa de la noche, “Law & Order: Organized Crime”, donde Benson aparece visitando a Stabler en el hospital.

Mientras que Peacock —donde los episodios se ven de forma independiente— eligió un final más autoconclusivo, centrado en el desarrollo de Griffin y en dejar al público con una intriga interna, sin depender del crossover con otra serie.

ESTE TIPO DE VARIACIONES NO ES NUEVO DENTRO DEL UNIVERSO “LAW & ORDER”

En 2022, un episodio de la temporada 23 de “SVU” también tuvo un final alternativo: una escena en la que Benson se encontraba con Stabler el Día de la Madre apareció solo en la emisión televisiva y fue eliminada de la versión de streaming. Desde entonces, los productores han usado esta estrategia para ajustar la narrativa según el medio en el que se emite cada episodio.

La existencia de dos versiones también implica que cada plataforma maneja una línea temporal ligeramente diferente. La versión de NBC conecta directamente con los eventos de la temporada 5 de “Organized Crime”, mientras que la de Peacock se mantiene independiente, sin depender de otros títulos del mismo universo.

Para los fans, esto significa que ninguna versión cuenta toda la historia por sí sola. Los que vieron el episodio en NBC conocieron la noticia del hospital y el lazo con Stabler; quienes lo vieron en Peacock fueron testigos del posible doble juego de Griffin. Solo al conocer ambas se obtiene una visión completa del episodio.

