CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Basada en la exitosa saga de novelas de Małgorzata Oliwia Sobczak, “Los colores del mal: Negro” (“Colors of Evil: Black” en inglés y “Kolory zla. Czern” en su idioma original) sigue al fiscal Leopold Bilski (Jakub Gierszał) mientras investiga un nuevo caso luego de su traslado a un nuevo pueblo. Luego de descubrir al verdadero asesino de Monika Bogucka, debe encontrar al pequeño Piotrus Sarman, quien desapareció misteriosamente. Mientras sigue las primeras pistas, comprende que todo está relacionado con un caso del pasado y algunos secretos que se esconden en ese pueblo. ¿Qué pasó en la película polaca de Netflix?

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El thriller policíaco dirigido por Adrian Panek empieza con el asesinato del pequeño Adam Poznánski en el bosque de Trulocz. Luego la historia se traslada a la actualidad, donde Leopold Bilsk recibe la llamada de su antiguo colega Adam, quien le solicita ayuda con los archivos del caso de Adam Poznánski. Cuando investiga no encuentra registros de la desaparición del niño ni de su posterior hallazgo.

Mientras almuerza con un nuevo compañero en el restaurante local, el protagonista de “Los colores del mal: Negro” se encuentra con el comandante Adamczyk y aprovecha la oportunidad para preguntarle por el caso de Adam Poznánski. Su superior asegura que la madre retiró la denuncia porque recordó que el pequeño estaba con unos familiares, además, insiste en que hizo el reporte.

En el thiller policíaco polaco "Los colores del mal: negro", Julia Sarman (Marianna Zydek) busca desesperamente a su hijo, quien desapareció en una feria (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “LOS COLORES DEL MAL: NEGRO”?

Debido a que las respuestas de Adamczyk no lo convencen, Leopold Bilski decide hablar con la madre de Adam Poznánski, pero ella solo repite la misma historia y menciona que no recuerda el nombre de los familiares con los que su hijo vive ahora. Aunque el caso sigue dando vueltas en su cabeza, el fiscal debe dejar de lado el trabajo para recibir la visita de su hija que se quedará con él durante las vacaciones.

Sin embargo, la posterior desaparición de Piotrus, el hijo de Julia Sarman (Marianna Zydek), lo obliga enviar a su hija de regreso con su madre para proteger a la pequeña y enfocarse en encontrar al hijo de la escritora. Durante la investigación, se revela que el apellido de soltera de Julia es Burchardt, es decir es la hija de la alcaldesa.

Durante la búsqueda de Piotrus, la policía encuentra el cuerpo de un niño en el bosque. No se trata de Piotrus porque se determina que fue asesinado dos años atrás. Leopold Bilsk no tarda en conectar el cadáver con el pequeño Adam Poznánski. Una prueba de ADN confirma su hipótesis y busca respuesta en la madre de la víctima que señala que el comandante Adamczyk le aseguró que su hijo fue adoptado por una buena familia.

Cuando la madre desmiente su primera declaración por la presión de Adamczyk, comprende que el comandante esconde algo, así que a pesar de que las indicaciones de sus superiores, se dirige a la iglesia para hablar con el padre Wojciech (Zdzisław Wardejn), ya sospecha debido a que Poznánski era parte del coro y a lo que Julia le contó: cuando era pequeña y era parte del coro vi que alguien abusaba de Michal Pakozs, teme que su hermana Angelika también fuera una víctima y por eso se quitara la vida.

El padre Wojciech niega las acusaciones, pero el protagonista de “Colors of Evil: Black” insiste en investigar a los que estaban cerca de los niños del coro. Eso lo lleva a Filipiak, quien fue el organista durante muchos años, pero tampoco consigue nada relevante. El fiscal está convencido de que si encuentran al culpable del asesinato de Poznánski, encontrarán a Piotrus.

Cuando el padre Wojciech (Zdzisław Wardejn) ve las fotos de las víctimas se lamenta por no notar no que sucedía en la película polaca "Los colores del mal: Negro" (Foto: Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “LOS COLORES DEL MAL: NEGRO”?

¿Quién está detrás de los abusos contra los niños del coro?

Después de seguir algunas pistas, Leopold Bilski descubre que varias cosas señalan a Chojnacki, el que fue dueño de varios negocios y tiene gran poder. Aunque está muerto, allanan su casa y encuentran una memoria con varias fotos que confirman que ese hombre abusó de varios niños del coro. Las imágenes revelan que Julia también fue una de sus víctimas. Ella bloqueó ese recuerdo traumático de su infancia.

Debido a que Chojnacki está muerto, no es el responsable del secuestro de Piotrus. Entonces, ¿quién se llevó al hijo de Julia y por qué? Marek Chojnacki, el hijo del empresario, se convierte en sospechoso, pero no encuentran nada en la propiedad ni pruebas en su contra.

Luego de hablar con el padre Wojciech, algunas de las víctimas (Michal Pakozs, el hijo del jefe de la policía, Julia, y el hijo de Filipiak), y la perfiladora criminal, el fiscal comprende que la pieza clave es la niña que aparece en la fotos y aún no han podido identificar. Además, tras hablar con otro colega, descubre que el secuestrador está obsesionado con una leyenda local: los vampiros casubios.

¿Quién secuestró a Piotrus?

Aunque sospecha de Michal Pakozs, descubre que él solo lidia con sus traumas. Cuando se entera que el mito de los vampiros se relaciona con los niños que nacen dentro de su bolsa amniótica, recuerda que Julia mencionó ese dato en el restaurante y eso llamó la atención de un comensal.

Sigue el rastro de esa persona y llega hasta el hijo que Chojnacki tuvo con Basia, la niña de las fotos que no lograban identificar. Debido a la infancia que tuvo y que presenció el suicidió de su madre cuando era pequeña, secuestró a Piotrus. Pero la policía llegó justo a tiempo para evitar el sádico ritual.

Al final de “Los colores del mal: Negro”, Piotrus regresa con su madre. Se revela que Adam Poznánski murió de manera accidental mientras intentaba escapar y el hijo de Chojnacki se encargó de desaparecer el cuerpo. El comandante Adamczyk, Filipiak e incluso Pakozs son investigados por encubrir los crímenes de Chojnacki.

En la película polaca "Los colores del mal: Negro", Pakozs (Andrzej Chyra) encubrió los crímenes de Chojnacki sin imaginar que su hijo era una de sus víctimas (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER “LOS COLORES DEL MAL: NEGRO”?

“Los colores del mal: Negro” está disponible en Netflix desde el 10 de junio de 2026, por lo tanto, para ver la secuela de la película polaca de misterio y suspense de 2024 solo necesitas una suscripcion a la plataforma de streaming de la N roja.

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