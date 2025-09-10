La televisión mexicana se prepara para recibir un estreno que promete emocionar a la audiencia y conquistar corazones: “Los hilos del pasado”, la nueva telenovela de José Alberto Castro. Con esta producción, el reconocido productor regresa al género del melodrama tras el éxito de “Las Hijas de la Señora García”, dispuesto a demostrar que las grandes historias siguen vivas y más vigentes que nunca.

Pero si el regreso de Castro ya es motivo de expectativa, lo que realmente ha desatado la emoción del público es la reaparición de Yadhira Carrillo en la pantalla chica. Tras 17 años de ausencia, la actriz vuelve con un papel protagónico que dará mucho de qué hablar: Carolina Guillén, una reconocida diseñadora de modas cuya vida personal y familiar está marcada por secretos, amores y heridas que resurgen con fuerza.

¿DE QUÉ TRATA LA HISTORIA DE “LOS HILOS DEL PASADO”?

La trama de “Los hilos del pasado” gira en torno a Carolina, casada con Manuel (Eduardo Santamarina), un exitoso productor musical. Todo parece perfecto en su vida hasta que aparece Cristina (Bárbara López), una joven que se enamora de Carlos (Emmanuel Palomares), hijastro de Carolina. La llegada de Cristina despierta un profundo rechazo en la protagonista, sin imaginar que ese lazo imposible esconde la verdad más dolorosa de su vida.

Y es que Cristina no es una desconocida cualquiera: en realidad es la hija que Carolina se vio obligada a abandonar dos décadas atrás. En aquel entonces, víctima de los maltratos de doña Luisa (Azela Robinson), la joven madre tuvo que enfrentar la oposición férrea a su relación con Salvador (David Zepeda), quien estuvo a punto de dejar los hábitos sacerdotales para estar con ella. Un pasado de dolor, secretos y decisiones forzadas regresa con fuerza para cambiarlo todo.

Con esta revelación, Carolina deberá enfrentar su presente con valentía. La lucha no será sencilla: tendrá que sanar viejas heridas, reconstruir vínculos rotos y aprender a entretejer nuevamente los hilos de un amor que el destino le arrebató. El drama, el romance y la intensidad de los sentimientos están asegurados en cada capítulo.

EL REPARTO DE “LOS HILOS DEL PASADO”

El elenco de “Los hilos del pasado” es otro de sus grandes atractivos. Además de Yadhira Carrillo, Bárbara López, Emmanuel Palomares, Eduardo Santamarina y David Zepeda, la producción cuenta con la participación de figuras como Natasha Dupeyrón, Laura Flores, Sergio Goyri, Mark Tacher y Azela Robinson. Un reparto de lujo que asegura interpretaciones memorables y giros inesperados.

LA FECHA DE ESTRENO CONFIRMADA DE “LOS HILOS DEL PASADO”

El estreno está programado para este 27 de octubre a las 9:30 p.m. (hora en México) por la señal de Las Estrellas, en sustitución de Amanecer. La expectativa es alta, y no es para menos: se trata de una historia que promete recuperar la esencia de los grandes melodramas, con escenarios impactantes y un guion cargado de emociones.

Cabe mencionar que “Los hilos del pasado” se estrenó en Estados Unidos el miércoles 10 de septiembre de 2025 a las 9:00 p.m.(hora del Este) a través de Univision.

Además, “Los hilos del pasado” se graba principalmente en México, pero también traslada su historia a locaciones internacionales en Miami (Estados Unidos) y en las icónicas ciudades de Milán y Lago de Como en Italia, aportando un aire cosmopolita que enriquecerá aún más la narrativa.

