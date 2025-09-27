El universo de “Kill Boksoon” se expande con fuerza gracias a “Mantis”, el nuevo thriller de acción surcoreano que llega a Netflix para demostrar que los asesinos a sueldo también pueden tener segundas oportunidades… o al menos intentarlo. Este spin-off, dirigido por Lee Tae-sung, retoma la historia desde un ángulo distinto: el regreso de un asesino legendario a un mundo que ya no le pertenece del todo.

Los personajes principales de “Mantis” están interpretados por actores que ya habían nacido en la ola global del K-drama, algunos incluso con papeles en “El juego del calamar”. Han-ul (alias “Mantis”) es interpretado por Im Si-wan, quien fue el Player 333 en “Squid Game” temporadas 2-3.

Jae-yi, su antiguo compañero de entrenamiento y rival, es Park Gyu-young, también vista en “Squid Game” como la Guardia Rosa Kang No-eul.

¿DE QUÉ TRATA “MANTIS”?

“Mantis” pone en el centro a su protagonista homónimo, un asesino profesional hábil, frío y con un instinto de supervivencia afinado tras años de experiencia. Después de un breve retiro, regresa a la industria solo para descubrir que el terreno de juego ha cambiado: Dok-go, un célebre asesino retirado, se ha convertido en el jefe de la organización que alguna vez dominaba desde las sombras. La tensión aumenta cuando Mantis se reencuentra con Jae-yi, su antiguo rival y compañero de entrenamiento.

Lo que podría haber sido un simple regreso, se transforma en una brutal competencia entre asesinos que buscan el puesto de número uno. La trama se desenvuelve en un torbellino de combates, traiciones y enfrentamientos estratégicos que hacen de “Mantis” un espectáculo de acción de alto octanaje. Cada escena está diseñada para mostrar no solo la destreza del protagonista, sino también las reglas de un submundo que nunca deja de devorar a quienes intentan dominarlo.

La película se estrenó en Netflix el 26 de septiembre de 2025 (Foto: Netflix)

LAS LOCACIONES DONDE FUE GRABADA LA PELÍCULA “MANTIS”

Más allá de la historia, el apartado visual de “Mantis” añade otra capa de atractivo. El diseño de producción resalta fondos diversos y estilizados, creando un contraste entre la violencia del relato y la belleza de los escenarios. Desde secuencias en interiores cuidadosamente elaborados hasta persecuciones urbanas, cada detalle refuerza el carácter elegante y letal de la narrativa.

La autenticidad de la película se debe en gran parte a sus locaciones. El rodaje se realizó íntegramente en Corea del Sur, con la capital Seúl como eje principal. La producción arrancó en agosto de 2024 y concluyó en diciembre del mismo año, utilizando tanto exteriores urbanos como sets interiores. Esta elección no solo aporta dinamismo a las escenas, sino que también enmarca la acción en una ciudad vibrante y reconocible.

El área metropolitana de Seúl, con su mezcla de tradición y modernidad, se convierte casi en un personaje más de la historia. El río Han, que atraviesa la ciudad, sirve como telón de fondo en varias secuencias, mientras que lugares icónicos como la Torre Lotte World, Gwanghwamun, la Asamblea Nacional y el Puente Seongsan aportan espectacularidad visual a la trama. Estos escenarios no son meros decorados, sino espacios que refuerzan el ritmo trepidante de la película.

No sorprende que Seúl haya sido nuevamente elegida como locación, pues a lo largo de los años ha albergado la filmación de grandes producciones como “Oldboy”, “El gánster, el policía y el diablo”, “El legado de Bourne” y “La batalla por Incheon: Operación Chromite”.

Ahora, con “Mantis”, la ciudad reafirma su estatus como epicentro cinematográfico de Corea del Sur, a la vez que abre la puerta a un nuevo capítulo dentro del universo de “Kill Boksoon”.

