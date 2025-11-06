Tras una considerable espera, los fans de la exitosa serie “Maxton Hall” (en inglés: “Maxton Hall: The World Between Us“, en su idioma original: “Maxton Hall: Die Welt zwischen uns“ y en España: ”Maxton Hall: Un mundo entre nosotros“) de Amazon Prime Video están a punto de reencontrarse con sus personajes favoritos. Y es que la producción regresa con su segunda temporada y lo hace por todo lo alto... con el estreno simultáneo de sus tres primeros episodios. ¿Te gustaría conocer todos los detalles sobre este lanzamiento? Entonces, sigue adelante con tu lectura.

Vale precisar que la ficción se basa en la trilogía literaria homónima de la autora Mona Kasten y sigue el romance entre Ruby Bell (Harriet Herbig-Matten) y James Beaufort (Damian Hardung).

Así, en su segunda entrega, el show televisivo adapta el libro “Save You” de la saga, explorando cómo Ruby enfrenta las ruinas de su relación tras una dolorosa traición.

Lo cierto es que la chica solo desea algo: recuperar su antigua vida, cuando era invisible en Maxton Hall.

Entonces, mientras ella lucha por reprimir sus sentimientos, un James arrepentido hará todo lo posible por ganarse de nuevo su corazón... cueste lo que cueste.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Maxton Hall” - Temporada 2:

¿CUÁNDO SE ESTRENAN LOS EPISODIOS 1, 2 Y 3 DE “MAXTON HALL” - TEMPORADA 2?

Los tres primeros episodios de la segunda entrega de la serie alemana se estrenan el viernes 7 de noviembre del 2025.

Cabe resaltar que, a diferencia de un lanzamiento completo de toda la temporada, Amazon Prime Video ha optado por ofrecer esta tanda de capítulos el primer día y luego, de forma semanal, publicar el resto.

Guía de episodios de “Maxton Hall” - Temporada 2:

Episodio 1: viernes 7 de noviembre del 2025

viernes 7 de noviembre del 2025 Episodio 2: viernes 7 de noviembre del 2025

viernes 7 de noviembre del 2025 Episodio 3: viernes 7 de noviembre del 2025

viernes 7 de noviembre del 2025 Episodio 4: viernes 14 de noviembre del 2025

viernes 14 de noviembre del 2025 Episodio 5: viernes 21 de noviembre del 2025

viernes 21 de noviembre del 2025 Episodio 6: viernes 28 de noviembre del 2025 (GRAN FINAL DE TEMPORADA)

¿A QUÉ HORA SE ESTRENAN LOS EPISODIOS 1, 2 Y 3 DE “MAXTON HALL” - TEMPORADA 2?

A continuación, repasa los horarios exactos en que estarán disponibles los primeros capítulos de la temporada 2 de “Maxton Hall” en diferentes países.

Países Horario Estados Unidos 12:00 a.m. (PT) / 3:00 a.m. (ET) México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 2:00 a.m. Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 3:00 a.m. Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 4:00 a.m. Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 5:00 a.m. España 9:00 a.m.

¿CÓMO VER “MAXTON HALL”?

Tal como te puedes imaginar, para ver esta serie de Amazon Prime Video, tan solo debes contar con una suscripción activa a la famosa plataforma de streaming.

Con eso en consideración, puedes ingresar—sin problemas—al LINK OFICIAL de la producción.

El póster de la temporada 2 de "Maxton Hall", serie que goza del cariño de miles de fans alrededor del mundo (Foto: UFA Fiction / Amazon Prime Video)

