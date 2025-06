Taraji P. Henson es la estrella de “Harta” (en su idioma original: “Straw”), la película de Netflix que se ha convertido en la sensación del drama entre los suscriptores de la famosa plataforma de streaming. Así, tras disfrutar de este filme de Tyler Perry, quizá te quedaste con ganas de ver más trabajos de la actriz estadounidense. Por ello, en las siguientes líneas, reuní las 5 mejores cintas de su carrera. ¡Espero que las sumes a tu próxima maratón frente a la TV!

Vale precisar que “Harta” llegó a Netflix el pasado 6 de junio del 2025 y, además de Henson, cuenta con figuras como Sherri Shepherd y Teyana Taylor en el elenco.

A lo largo de 105 minutos de metraje, todas juntas narran la historia de Janiyah Wiltkinson, una madre soltera y trabajadora que es empujada a cometer un impactante acto de desesperación.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Harta”:

LAS 5 MEJORES PELÍCULAS DE TARAJI P. HENSON

5. ″ Wifi Ralph " (2018)

Empiezo la lista con una encantadora película animada: "Ralph Breaks the Internet“, la secuela de “Ralph, el demoledor” (2012). Aquí, Taraji P. Henson le da la voz en inglés a Yesss, la jefa deBuzzzTube, una plataforma de vídeos.

Ralph y su amiga Vanellope lo arriesgan todo viajando a la red de redes en busca de un repuesto para salvar su juego, Sugar Rush. La misión les resulta complicada, así que deben pedir ayuda a los ciudadanos de Internet ¿Cómo verla? A nivel internacional, a través de Disney+.

4. “El color púrpura” (2023)

“The Color Purple” de Sam Blitz Bazawule es una adaptación moderna de la novela homónima de Alice Walker. En la cinta, Taraji P. Henson asume el rol de Shug Avery.

Narra la extraordinaria hermandad de tres mujeres que comparten un vínculo inquebrantable en una nueva y audaz versión del querido clásico. ¿Cómo verla? En Latinoamérica, España y Estados Unidos, a través de HBO Max.

3. ″ Los mejores enemigo s" (2019)

"The Best of Enemies" de Robin Bissell se basa en la obra homónima de Osha Gray Davidson. Aquí, Taraji P. Henson interpreta a Ann Atwater.

En 1971, una reunión sobre integración escolar en Carolina del Norte lleva a una activista a enfrentarse al líder del Ku Klux Klan y forjar una insólita amistad. ¿Cómo verla? En Latinoamérica, a través de Netflix; en España, vía Movistar Plus.

2. “Talentos ocultos” (2016)

“Hidden Figures” de Theodore Melfi es la adaptación del libro del mismo nombre de Margot Lee Shetterly. En esta producción, Taraji P. Henson se pone en la piel de Katherine Johnson.

Una increíble e inspiradora historia verdadera sobre tres mujeres de la NASA que fueron fundamentales en una de las mayores operaciones de la historia: el lanzamiento en órbita del astronauta John Glenn. ¿Cómo verla? En Latinoamérica y España, a través de Disney+.

1. ″ El curioso caso de Benjamin Button " (2008)

Gracias a "The Curious Case of Benjamin Button" de David Fincher, Taraji P. Henson obtuvo su primera nominación al Óscar en la categoría Mejor Actriz de Reparto.

Taraji P. Henson como Queenie en una escena de la película "El curioso caso de Benjamin Button" (Foto: Paramount Pictures)

Esta es la historia de Benjamin Button, un hombre de ochenta años que, en vez de envejecer, va rejuveneciendo con el paso del tiempo. ¿Cómo verla? En Latinoamérica y España, a través de HBO Max.

