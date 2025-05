El 23 de mayo de 2025 aterrizó en los cines “Mission: Impossible – The Final Reckoning”, la octava película de la saga de acción protagonizada por Tom Cruise, quien una vez más dio vida a Ethan Hunt. Si bien, el filme nos llenó de mucha nostalgia e intriga, no podía faltar la adrenalina a la que ya nos tiene acostumbrados, pero al finalizar la trama muchos quedaron con una gran duda: ¿realmente se trata de la última cinta de la franquicia? Averígualo a continuación.

El póster para el formato IMAX de la película "Mission: Impossible – The Final Reckoning" (Foto: Paramount Pictures) ×

¿ES “MISSION: IMPOSSIBLE – THE FINAL RECKONING” LA ÚLTIMA PELÍCULA DE TOM CRUISE COMO ETHAN HUNT?

Aunque el director Christopher McQuarrie y el propio Tom Cruice aseguraron durante la promoción del largometraje que con esta película se daba por concluida la saga, muchos fanáticos guardan la esperanza de que no sea así. Y es que pese a lo señalado por ambas celebridades, podría haber una luz de esperanza. ¿Por qué decimos esto? Pues días antes del estreno, el protagonista no se mostró muy convencido de mencionar que era el final definitivo.

Resulta que en la alfombra roja de “Mission: Impossible – The Final Reckoning”, Cruice no fue muy claro sobre el tema. “Es la acumulación de toda la franquicia y se llama ‘La final’. No incluye ‘Final’ ahí sin motivo alguno (…). El público verá, no quiero revelar demasiado”, dijo en entrevista con Entertainment Tonight.

Pero cuando USA Today fue más directo en consultarle si era el final de toda la saga de “Misión imposible”, manifestó: “Sinceramente, no lo he pensado ni un segundo. Solo sé que mientras hacíamos esta película, sentíamos que podíamos atar muchos cabos sueltos de la franquicia”.

Al respecto, Ving Rhames, el actor que interpreta a especialista informático Luther Stickell, desde el primer filme, tampoco considera que este sea el fin de todo. “No lo sé hasta que tenga 90 años [Cruice será Ethan], pero creo que continuará”.

Si todo es como pensamos y resulta que habrá una nueva entrega cinematográfica, lo cierto es que esta llegará en un tiempo, pues tanto la producción como los actores se tomarán un merecido descanso para regresar con fuerza.

Tom Cruise y parte del elenco principal de "Mission: Impossible - The Final Reckoning" (Foto: Paramount Pictures) ×

¿DE QUÉ TRATA “MISSION: IMPOSSIBLE - THE FINAL RECKONING”?

“Mission: Impossible – The Final Reckoning” nuevamente nos presenta a Ethan Hunt intentando alcanzar a Gabriel, el gran villano del largometraje, quien quiere controlar a la Entidad y aprovechar todo su potencial para hacer el mal; por tanto, la misión no será nada fácil.

Debido a ello, al protagonista lo veremos en intensas y sorprendentes escenas de acción para tratar de lograr su objetivo. Tal como estamos acostumbrado, Tom Cruise no requirió dobles de riesgo en las grabaciones.

