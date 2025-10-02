La serie “Monster: The Ed Gein Story” llega el de octubre a Netflix dispuesta a revivir uno de los expedientes más escalofriantes del crimen en Estados Unidos. Ed Gein, el “Carnicero de Plainfield” que inspiró películas emblemáticas como “Psicosis” y “La masacre de Texas”, vuelve a estremecer desde la pantalla gracias a una producción que se enfoca en su impacto cultural y los detalles de su caída.

En esta nota, encontrarás la respuesta definitiva sobre cuándo y de qué murió Ed Gein -interpretado en la serie por Charlie Hunnam -, junto a los datos esenciales para descifrar el mito detrás del hombre que marcó la historia del terror y el true crime.

¿CUÁNDO Y DE QUÉ MURIÓ “ED GEIN”? RESPUESTAS Y DATOS CLAVE DEL NUEVO “MONSTER” DE NETFLIX

Ed Gein, el asesino de Wisconsin conocido como el “Carnicero de Plainfield”, después de que en 1957 fuera considerado no apto para juicio por demencia, fue recluido en el Instituto de Salud Mental de Mendota hasta su muerte. Gein falleció el 26 de julio de 1984, a los 77 años, por insuficiencia respiratoria derivada de un cáncer de pulmón.

Está enterrado en una tumba sin nombre junto a su familia, cerrando así el capítulo real detrás de uno de los mayores mitos criminales de Estados Unidos.

El caso Ed Gain inspiró películas icónicas: “Psicosis”, “La masacre de Texas” y “El silencio de los inocentes” (Foto: Criminalista Nocturno / YouTube)

¿CUÁNTAS PERSONAS MATÓ ED GEIN?

Ed Gein, registrado en la historia estadounidense criminal como el “Carnicero de Plainfield”, fue responsable de la muerte de dos mujeres: Mary Hogan, una tabernera desaparecida en 1954, y Bernice Worden, la dueña de una ferretería asesinada en 1957. Aunque se le vinculó extraoficialmente con la muerte de su hermano Henry bajo circunstancias sospechosas en 1944, nunca se le imputó legalmente ese fallecimiento y la causa oficial fue un accidente. Gein confesó haber cometido solo esos dos asesinatos, pero se descubrió que había saqueado tumbas y profanado cadáveres para fabricar objetos y prendas con restos humanos, métodos que impactaron profundamente a la opinión pública y la cultura pop.

¿CÓMO VER “MONSTER: THE ED GEIN STORY”?

Los 8 episodios de “Monster: The Ed Gein Story” llegan a Netflix el viernes 3 de octubre del 2025. Para poder ver la serie, debes estar suscrito a la plataforma.

El póster de "Monster: The Ed Gein Story", la tercera temporada de la antología "Monstruo" de Ryan Murphy (Foto: Netflix)

