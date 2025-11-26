A estas alturas, después de casi diez años de “My Hero Academia”, son miles en todo el mundo que crecieron viendo a Deku, Bakugo, Todoroki y el resto de la Clase 1-A. Y ahora, con apenas tres episodios restantes en la temporada final del anime producido por Studio Bones, es imposible no pensar en todo lo que esta historia ha construido… y en todo lo que todavía falta por cerrar. La última gran batalla ya terminó, el epílogo está a punto de comenzar, y aun así hay piezas clave del rompecabezas que siguen sin encajar.

“My Hero Academia”, basada en la obra de Kohei Horikoshi y distribuida por Shueisha, ha dejado varias preguntas flotando desde sus primeras temporadas. Algunas pueden quedar como parte del misterio, pero otras son demasiado importantes para ignorarlas ahora que estamos a un paso del final definitivo. Y si el viaje de Izuku Midoriya quiere cerrar con la fuerza que merece, estos tres puntos todavía necesitan atención.

3 COSAS CLAVES QUE AÚN NO SE HAN RESUELTO EN “MY HERO ACADEMIA”

1. Aclarar el estado del padre de Deku

La ausencia de Hisashi Midoriya, el padre de Deku, se volvió más llamativa con cada temporada. En los shonen, la figura paterna suele tener un peso determinante en la evolución del protagonista, y desde el primer episodio nos dejaron caer su nombre para después nunca volver a mencionarlo. Durante años circularon teorías —incluyendo las que lo pintaban como un villano secreto— y la serie alimentó esa expectativa con su silencio.

Pero ahora que la batalla final quedó atrás y nada de esto resultó cierto, la situación se siente todavía más extraña. Todo apunta a que Hisashi es simplemente un hombre común trabajando en el extranjero, pero ni siquiera eso ha sido mostrado. No digo que tenga que aparecer en pantalla con fanfarrias, pero sí creo que “My Hero Academia” debería explicarnos al menos dónde ha estado y por qué nunca se ha involucrado. A estas alturas, una mínima aclaración sería suficiente para evitar que el personaje quede flotando como un cabo suelto innecesario.

2. Definir la clasificación final de la Clase 1-A

Después de ver a tantos estudiantes convertirse en piezas clave para salvar a la sociedad, es normal preguntarse qué lugar ocupará cada uno una vez que den el salto oficial al mundo profesional. El Hero Billboard Chart Japan siempre ha sido una referencia importante en la serie, y con la guerra concluida se siente natural esperar una actualización que muestre cómo se reacomodó el panorama.

Deku, Bakugo y Shoto Todoroki, por ejemplo, han demostrado habilidades que fácilmente podrían colocarlos en los rangos más altos entre los héroes jóvenes. Pero aquí surge un tema importante: Deku ya no posee su don. Esto abre la posibilidad de que quizá ni siquiera ingrese al sistema profesional tal como lo conocemos. Aun así, sería justo que “My Hero Academia” mostrara cómo los esfuerzos de toda la Clase 1-A impactaron el futuro de cada uno, especialmente después de haber cargado con la responsabilidad de detener a All For One y Tomura Shigaraki.

3. Explorar de una vez por todas los desarrollos románticos

Aunque “My Hero Academia” es un shonen, eso no significa que no pueda cerrar con un mínimo de desarrollo emocional. Y la relación entre Izuku Midoriya y Ochaco Uraraka ha sido una de las más evidentes y queridas por los fans. El anime ha mostrado momentos que dejan claro que ambos sienten algo más que admiración mutua, y que su crecimiento personal ha sido impulsado, en parte, por lo que significan el uno para el otro.

No estoy hablando de convertir el final en un romance ni mucho menos. Pero sí creo que sería justo que la serie diera un reconocimiento claro a esta conexión antes de despedirse. Una conclusión sencilla, honesta, que muestre cómo la experiencia compartida durante tantos enfrentamientos fortaleció ese lazo. Sería una forma bonita y coherente de cerrar una relación que lleva años en construcción.

FECHAS DE ESTRENO DE LOS ÚLTIMOS CAPÍTULOS DE “MY HERO ACADEMIA”

Episodio Fecha de estreno Episodio 9 29 de noviembre de 2025 Episodio 10 6 de diciembre de 2025 Episodio 11 (final) 13 de diciembre de 2025

FICHA TÉCNICA DE “MY HERO ACADEMIA” - TEMPORADA 8

Dato Detalle Título original Boku no Hero Academia Temporada 8 (Octava y final) Estreno en Japón 4 de octubre de 2025 Nº de episodios 11 Estudio de animación BONES Director general Kenji Nagasaki Directora Naomi Nakayama Guion / Composición Yōsuke Kuroda Diseño de personajes Yoshihiko Umakoshi & Hitomi Odashima Música Yuki Hayashi Opening “THE REVO” – Porno Graffitti Ending “I” – Bump of Chicken Emisión en Japón ytv / NTV Distribución internacional Crunchyroll

