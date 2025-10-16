“Nadie nos vio partir” nos envuelve en una historia cargada de mucho drama y nos muestra cómo la venganza hace que un padre secuestre a sus dos pequeños hijos, a quienes se los lleva lejos de su país para que su mamá no los encuentre tras descubrir que le había sido infiel con su hermano. Debido a que Leo recorre varias naciones, en la última recta de la miniserie, él se refugia con sus niños en un kibutz en Israel. Si no sabes qué es, no te preocupes que a continuación te lo cuento.

Esta producción mexicana se encuentra disponible en Netflix. Se basa en el libro homónimo de Tamara Trottner, quien junto a su hermano vivió una pesadilla cuando era niña tras ser secuestrados por su papá.

Leo toma la recomendación de su padre de llevarse a sus hijos fuera del país en En "Nadie nos vio partir" (Foto: Alebrije Producciones / Big Drama / Península Films)

¿QUÉ SON LOS KIBUTZ?

Los kibutz son comunidades colectivas en Israel que se basan originalmente en la agricultura, la cooperación y la propiedad compartida de los bienes y medios de producción. Surgieron a comienzos del siglo XX, durante la llamada segunda aliyá (inmigración judía a Palestina).

El primero en fundarse fue en 1909. Se trata de Degania, que se ubicó en un terreno adquirido por el Fondo Nacional Judío al sur del Lago Kineret, en ese entonces bajo el control del Imperio otomano. Su fundación estuvo a cargo de 12 jóvenes inmigrantes judíos de Europa del Este, quienes soñaban con vivir del trabajo de la tierra bajo principios de igualdad y solidaridad.

Sus habitantes se regían bajo el pensamiento: “Cada cual según sus capacidades, a cada cual según sus necesidades”. Por lo tanto, todo era de todos; es decir, tenían un sentido común de compartir lo que tenían y cuando se debían tomar decisiones, recurrían a la votación.

Asimismo, los miembros de los kibutz rotaban en sus tareas, desde la administración hasta la limpieza con el fin de garantizar alimentación, vivienda, educación y servicios médicos.

Vale precisar que los kibutz jugaron un papel importante en la creación y desarrollo del Estado de Israel, por lo que se convirtieron en centros de producción agrícola, educación y defensa.

Actualmente, existen alrededor de 270 kibutz, con una población de 120,000 personas. A diferencia de años anteriores, varios se han privatizado y diversificado hacia la industria, el turismo y la tecnología, pero sin olvidar sus principios de cooperación y vida comunitaria.

La científica israelí Sarah Sallon (izq.) y un trabajador de un kibutz trasplantan al suelo del desierto del Néguev "Judith", una palmera hembra cultivada a partir de semillas de 2000 años de antigüedad descubiertas en el desierto de Judea, en el kibutz Ketura, al sur de Israel, el 27 de septiembre de 2021 (Foto: Emmanuel Dunand / AFP)

SU APORTE AL ESTADO DE ISRAEL

Durante los primeros años del Estado de Israel, los kibutz cumplieron un papel central en el desarrollo de la economía del país, pues produjeron una parte importante de las exportaciones israelíes. Debido a que la importación de productos agrícolas no era viable en ese tiempo, ellos supieron aprovechar esto para suplir de forma casi exclusiva las necesidades en esa área.

Los kibutz también cumplieron un papel importante en la colonización de la tierra y en la defensa de las fronteras, además de ser centros de absorción y adaptación para muchos inmigrantes.

En lo político, “sentaron las bases ideológicas y estructurales de Israel, así como del movimiento Laborista, y ayudaron a asegurar el largo reinado de los gobiernos de esa línea en el país”, publica BBC.

Yoram Bitan, miembro israelí de un kibutz y votante del Likud, posa para una foto en un terreno que cultiva en Kfar Ezion, Cisjordania ocupada, el 16 de marzo de 2021 (Foto: Emmanuel Dunand / AFP)

