El próximo 1 de julio de 2025, el anime original “Necronomico and the Cosmic Horror Show”, producido por Cygames y animado por Studio Gokumi, estrena una reinterpretación fresca y moderna del Mito de Cthulhu. La trama centra sus apuestas en la cultura actual: streamers, realidad virtual y dioses cósmicos, todo un cóctel bizarro que promete conquistar al público veraniego.

¿DE QUÉ TRATA “NECROMONICO AND THE COSMIC HORROR SHOW”?

En vísperas del estreno, Cygames ha revelado tráilers que presentan a sus personajes clave: la protagonista Miko Kurono, streamer bajo el alias “Necronomico”; su amiga de la infancia Mayu Mayusaka y su rival Kanna Kagurazaka, quien encarna el rol de tsundere y rival en tono idol.

Hoy se destaca aún más a Kanna, interpretada por Nana Hasumi en su primer papel importante, retratada como streamer de moda y belleza que ve a Miko como su enemiga tras un incidente no revelado.

¿DÓNDE SE PODRÁ VER ESTE ANIME?

Estará disponible en Crunchyroll, plataforma que tiene los derechos en todo el mundo, excepto en Japón, China, Hong Kong, Corea, Macao y Taiwán, por lo que quienes estén en Estados Unidos y la mayoría de Latinoamérica podrán disfrutarla allí desde el 1 de julio de 2025.

EL EQUIPO QUE TRABAJÓ PARA LANZAR EL ANIME

El equipo creativo detrás del anime reúne talento consolidado. Lo dirige Masato Matsune (conocido por “Reign of the Seven Spellblades”), la historia y composición narrativa corre a cargo de Makoto Uezu (“KonoSuba”), con diseños originales de Jirō Suzuki (“Revenger”) y la música, bellísima y atmosférica, de Evan Call (“Frieren: Beyond Journey’s End”).

El reparto sobresale también por su presencia de “Dioses Antiguos”. Destacan Cthulhu, Hastur, Ghatanothoa, Cthugha y más, interpretados por actores como Manaka Iwami, Kazuyuki Okitsu, Katsuyuki Konishi y Ayasa Ito, quienes enriquecen el universo Lovecraftiano con voces memorables.

La atmósfera cósmica se potencia con sus temas musicales: el opening “Kakushō‑ron” por la VTuber Ryushen, y el ending “PANDORA (feat. Noa from Colorful Peach)” interpretado por Vell, ambas acompañando el tono extraño y elegante que promete la serie.

