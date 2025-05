Tras la muerte de su madre, Joe (Vince Vaughn) decide arriesgarlo todo para honrar su memoria y abre un restaurante italiano en el que contrata como cocineras a un grupo de abuelas de distintas partes de Italia en “Nonnas”, película de Netflix dirigida por Stephen Chbosky, quien escribió y dirigió “Las ventajas de ser invisible” y “Wonder”. ¿Cuándo se estrenará la cinta escrita por Liz Maccie? ¿Quiénes conforman el elenco principal? A continuación, te comparto estos y otros datos relevantes.

La comedia dramática protagonizada por Vince Vaughn cuenta con un reparto coral que incluye a Linda Cardellini, Lorraine Bracco, Brenda Vaccaro, Talia Shire, Susan Sarandon, Joe Manganiello y Drea de Matteo.

“NONNAS”, ¿SE BASA EN UNA HISTORIA DE LA VIDA REAL?

“Nonnas” está inspirada en la historia de la vida real de Jody ‘Joe’ Scaravella, quien con el objetivo de rendir homenaje a su madre fallecida, abandona su empleo y abre un restaurante italiano, donde contrata a un grupo de abuelas locales.

Vince Vaughn da vida a Joe Scaravella, el hombre que quiere honrar a su madre fallecida, en la comedia dramática "Nonnas" (Foto: Netflix) ×

¿DE QUÉ TRATA “NONNAS”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, “Nonnas” sigue a “Joe (Vince Vaughn), quien, tras perder a su madre y a su abuela, recurre a las recetas de generaciones anteriores para encontrar consuelo y orientación. Con el dinero del seguro de su madre y un poco de ayuda de sus amigos, abre Enoteca Maria, un restaurante italiano tradicional que cuenta con cuatro abuelas, o ‘nonnas’, de diferentes ciudades de Italia, que comparten sus platos con el vecindario.”

Por lo que he visto en el tráiler, aunque no muchos creen en la idea de Joe, él decide seguir adelante en honor a su madre. Cada una de las abuelas tiene mucho que ofrecer al restaurante, pero no funcionan bien en equipo, lo que ocasiona algunos problemas. Sin embargo, encontrarán la manera de trabajar juntas.

¿CÓMO VER “NONNAS”?

“Nonnas” se estrenará el viernes 9 de mayo de 2025 en Netflix, por lo tanto, para ver la nueva comedia dramática solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.

TRÁILER DE “NONNAS”

ACTORES Y PERSONAJES DE “NONNAS”

Vince Vaughn como Joe Scaravella

Lorraine Bracco como Roberta

Talia Shire como Teresa

Brenda Vaccaro como Antonella

Linda Cardellini como Olivia

Susan Sarandon como Gia

Joe Manganiello como Bruno

Drea de Matteo como Stella

Michael Rispoli como Al

Campbell Scott como Edward Durant

Susan Sarandon interpreta a Gia, una de las abuelas que se une al restaurante de Joe, en la comedia dramática "Nonnas" (Foto: Netflix) ×

¿CUÁL ES LA DURACIÓN DE “NONNAS”?

“Nonnas”, que cuenta con Gigi Pritzker, Rachel Shane y Jack Turner como productores, tiene una duración de 111 minutos, es decir, 1 hora y 51 minutos.

¿CUÁNDO Y DÓNDE SE GRABÓ “NONNAS”?

El rodaje de “Nonnas”, producida por Fifth Season, 1Community, Madison Wells y Matador Content, tuvo lugar de mayo a junio de 2023 en varios lugares de Nueva Jersey, incluidos Jersey City, Hoboken, Bayonne, Paterson, Linden, Elizabeth y Edison.

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉 Únete aquí