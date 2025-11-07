Después del enfrentamiento entre Garou y los monstruos Royal Ripper y Bug God, los fanáticos de “One-Punch Man” esperan con ansias el quinto episodio de la tercera temporada del popular anime basado en el webcómic de acción y comedia japonés creado por el artista One. En el nuevo capítulo, Garou continúa luchando contra monstruos cada vez más poderosos para rescatar a Tareo. Entonces, ¿cuándo se estrenará? ¿Cómo y dónde verlo?

En “Counterattack Signal” (3x04), Garou atacó a la Asociación de Monstruos e interrumpió un ataque brutal de Royal Ripper contra Tareo. Después de recuperarse de manera antinatural, demostró una mejora significativa en su fuerza.

En la Asociación de Héroes se llevó a cabo una reunión crucial para la estrategia contra la Asociación de Monstruos. En tanto, Saitama aprovechó una distracción para salir corriendo por la ciudad. ¿Qué pasará en el siguiente capítulo?

Saitama aprovechó una distracción para salir corriendo por la ciudad en el episodio 4 de la tercera temporada de "One-Punch Man" (Foto: J.C.Staff)

FECHA DE ESTRENO DE “ONE-PUNCH MAN” - TEMPORADA 3 EPISODIO 5

El quinto episodio de la tercera temporada de “One-Punch Man” se estrenará el domingo 9 de noviembre de 2025 por Hulu (Estados Unidos) y Crunchyroll (América Latina y España). También estará disponible en Netflix para determinados territorios de Latinoamérica.

¿DÓNDE Y CÓMO VER “ONE-PUNCH MAN” - TEMPORADA 3 EPISODIO 4?

Estados Unidos

En Estados Unidos, los nuevos episodios de “One-Punch Man” están disponibles en Hulu y también pueden verse en Disney+ si tienes el paquete combinado de streaming.​

América Latina

En América Latina, puedes ver el nuevo episodio en Crunchyroll y, dependiendo del país, también está disponible en Netflix. Crunchyroll ofrece lanzamiento simultáneo con Japón y subtítulos en español.​

España

En España, la plataforma confirmada para ver la nueva temporada es Crunchyroll, con episodios disponibles al mismo tiempo que en Japón y subtítulos en castellano.​

¿A QUÉ HORA VER “ONE-PUNCH MAN” - TEMPORADA 3 EPISODIO 5?

País Horario de estreno Estados Unidos 7:45 a.m. (Pacífico) / 10:45 a.m. (Este) España 4:45 p.m. México 8:45 a.m. Perú 9:45 a.m. Chile 10:45 a.m. Colombia 9:45 a.m. Argentina 11:45 a.m. Ecuador 9:45 a.m.

TRÁILER DE LA TEMPORADA 3 DE “ONE-PUNCH MAN”

¿QUÉ PASARÁ EN “ONE-PUNCH MAN” - TEMPORADA 3 EPISODIO 5?

Aunque aún no se ha revelado la sinopsis oficial del quinto episodio de la tercera temporada de “One-Punch Man”, los avances muestran que Garou continúa luchando para escapar con Tareo de las profundidades de la Asociación de Monstruos. Se enfrentará a Pochi, un monstruo gigante de nivel desastre Dragón.

Por su parte, Saitama detecta las perturbaciones subterráneas ocasionadas por las batallas. ¿Intervendrá en la batalla? El capítulo también se centra en el origen de Orochi y la manipulación que Gyoro Gyoro intenta ejercer sobre Garou.

Garou sigue enfrentándose a monstruos cada vez más poderosos mientras busca escapar junto con Tareo en el capítulo 5 de la temporada 3 de "One-Punch Man" (Foto: JC Staff)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular👉Únete aquí