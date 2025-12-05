Después de la batalla de Flashy Flash contra sus antiguos compañeros de la Aldea Ninja, Gale Wind y Hellfire Flame, quienes se han transformado en monstruos de nivel Dragón en el octavo episodio de la tercera temporada de “One-Punch Man”, los fanáticos del anime basado en el webcómic de acción y comedia japonés creado por el artista One están interesados en conocer cómo continuará la invasión a la Asociación de Monstruos en el noveno capítulo. ¿Cuándo se estrenará?

En “Ninja Tale” (3x08), los héroes de clase S corren para rescatar a un niño rehén mientras Garou despierta en la guarida de la Asociación de Monstruos, vigilado por otros Kaijins. En tanto, Child Emperor continúa explorando el laberinto subterráneo, encuentra un mapa y se enfrenta a un robot monstruo, y Saitama, Genos, Fubuki y King lidian con el caos tras la batalla de King contra el Gran Anciano Pata.

Cuando Flashy Flash se encuentra con Gale Wind y Hellfire Flame en los túneles cree que puede vencerlos sin problemas, pero ellos revelan su verdadera monstrificación. Aunque la pelea se complica para Flashy Flash, encuentra la manera de ganar con un movimiento rápido y decisivo. ¿Qué sucederá en el siguiente capítulo?

Las batallas entre héroes y monstruos continúa en el octavo episodio de la tercera temporada de "One-Punch Man" (Foto: J.C.Staff)

FECHA DE ESTRENO DE “ONE-PUNCH MAN” - TEMPORADA 3 EPISODIO 9

El noveno episodio de la tercera temporada de “One-Punch Man” se estrenará el domingo 7 de diciembre de 2025 por Hulu (Estados Unidos) y Crunchyroll (América Latina y España). También estará disponible en Netflix para determinados territorios de Latinoamérica.

¿DÓNDE Y CÓMO VER “ONE-PUNCH MAN” - TEMPORADA 3 EPISODIO 9?

Estados Unidos

En Estados Unidos, los nuevos episodios de “One-Punch Man” están disponibles en Hulu y también pueden verse en Disney+ si tienes el paquete combinado de streaming.​

América Latina

En América Latina, puedes ver el nuevo episodio en Crunchyroll y, dependiendo del país, también está disponible en Netflix. Crunchyroll ofrece lanzamiento simultáneo con Japón y subtítulos en español.​

España

En España, la plataforma confirmada para ver la nueva temporada es Crunchyroll, con episodios disponibles al mismo tiempo que en Japón y subtítulos en castellano.​

¿A QUÉ HORA VER “ONE-PUNCH MAN” - TEMPORADA 3 EPISODIO 9?

País Horario de estreno Estados Unidos 7:45 a.m. (Pacífico) / 10:45 a.m. (Este) España 4:45 p.m. México 8:45 a.m. Perú 9:45 a.m. Chile 10:45 a.m. Colombia 9:45 a.m. Argentina 11:45 a.m. Ecuador 9:45 a.m.

TRÁILER DE LA TEMPORADA 3 DE “ONE-PUNCH MAN”

¿QUÉ PASARÁ EN “ONE-PUNCH MAN” - TEMPORADA 3 EPISODIO 9?

Hasta el momento, no se ha revelado la sinopsis oficial del noveno episodio de la tercera temporada de “One-Punch Man”, no obstante, los avances revelan que se centrará en la batalla entre Child Emperor y Phoenix Man (en su forma resucitada y clasificada como amenaza nivel Dragón).

Además, la incursión de la Asociación de Héroes en el cuartel subterráneo de los Monstruos continuará. Más héroes de Clase A y Clase B, como Narcissist y otros, se enfrentarán a otros monstruos. Y Garou continúa con su transformación y búsqueda de poder.

Child Emperor se enfrenta a Phoenix Man en el noveno episodio de la tercera temporada de "One-Punch Man" (Foto: J.C.Staff)

