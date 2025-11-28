La invasión de la Asociación de Héroes a la guarida de la Asociación de Monstruos y la pelea de Garou contra Orochi fue el eje central del séptimo episodio de la tercera temporada de “One-Punch Man”, que ha recibido críticas por su animación. A pesar de eso, los fanáticos del anime basado en el webcómic de acción y comedia japonés creado por el artista One esperan con ansias el octavo capítulo, que continúa con la inflamación y las batallas. ¿Cuándo se estrenará?

En “Counterstrike” (3x07), los héroes llegaron a ciudad Z, pero los monstruos los emboscaron desde todas direcciones. Mientras los guerreros de clase A y menores peleaban en tierra, Gyorogyoro supervisaba el conflicto desde las alturas. Esto le permitió planear mejor su estrategia con los ejecutivos de nivel Dragón.

Cuando un monstruo psíquico llamado Evil Eye intentó atrapar a los héroes utilizando escombros y edificios elevados, Tatsumaki empleó su inmensa fuerza psíquica para destruir los edificios con un simple movimiento y derrotar a Evil Eye. ¿Qué sucederá en el siguiente capítulo?

Tatsumaki en una escena del séptimo episodio de la tercera temporada del anime "One-Punch Man" (Foto: J.C.Staff)

FECHA DE ESTRENO DE “ONE-PUNCH MAN” - TEMPORADA 3 EPISODIO 8

El octavo episodio de la tercera temporada de “One-Punch Man” se estrenará el domingo 30 de noviembre de 2025 por Hulu (Estados Unidos) y Crunchyroll (América Latina y España). También estará disponible en Netflix para determinados territorios de Latinoamérica.

¿DÓNDE Y CÓMO VER “ONE-PUNCH MAN” - TEMPORADA 3 EPISODIO 8?

Estados Unidos

En Estados Unidos, los nuevos episodios de “One-Punch Man” están disponibles en Hulu y también pueden verse en Disney+ si tienes el paquete combinado de streaming.​

América Latina

En América Latina, puedes ver el nuevo episodio en Crunchyroll y, dependiendo del país, también está disponible en Netflix. Crunchyroll ofrece lanzamiento simultáneo con Japón y subtítulos en español.​

España

En España, la plataforma confirmada para ver la nueva temporada es Crunchyroll, con episodios disponibles al mismo tiempo que en Japón y subtítulos en castellano.​

¿A QUÉ HORA VER “ONE-PUNCH MAN” - TEMPORADA 3 EPISODIO 8?

País Horario de estreno Estados Unidos 7:45 a.m. (Pacífico) / 10:45 a.m. (Este) España 4:45 p.m. México 8:45 a.m. Perú 9:45 a.m. Chile 10:45 a.m. Colombia 9:45 a.m. Argentina 11:45 a.m. Ecuador 9:45 a.m.

TRÁILER DE LA TEMPORADA 3 DE “ONE-PUNCH MAN”

¿QUÉ PASARÁ EN “ONE-PUNCH MAN” - TEMPORADA 3 EPISODIO 8?

Aunque aún no se ha revelado la sinopsis oficial del octavo episodio de la tercera temporada de “One-Punch Man”, es evidente que la pelea de héroes contra monstruo continuará y se volverá más intensa. ¿Qué monstruos de nivel Dragón aparecerán?

Los rumores sugieren que monstruo como Homeless Emperor se están preparando para entrar en acción. Además, el capítulo seguirá a Garou, el Cazador de Héroes, mientras se recupera y se adentra aún más en el cuartel general de los monstruos.

Las batallas entre héroes y monstruos continuarán en el octavo episodio de la tercera temporada de "One-Punch Man" (Foto: J.C.Staff)

