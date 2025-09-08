La segunda temporada de “Wednesday” en Netflix generó un gran revuelo gracias a la aparición de nuevos personajes. Entre ellos, sobresalió Slurp, un peculiar zombi que terminó teniendo una conexión directa con la historia de la familia Addams. La revelación sobre su identidad como Isaac Night dejó a los fanáticos boquiabiertos y con muchas ganas de saber más sobre el actor detrás del personaje.

Ese intérprete es Owen Painter, un rostro relativamente nuevo en la industria del entretenimiento cuyo debut en la serie lo catapultó a la atención mundial. Su papel en “Wednesday” ha despertado el interés por descubrir su carrera previa, que ya incluía participaciones en otras producciones de renombre antes de aterrizar en Netflix.

Owen Painter transformado en Slurp, un personaje revelador en "Wednesday" (Foto: Netflix)

LAS SERIES EN LAS QUE HA PARTICIPADO OWEN PAINTER, ADEMÁS DE “WEDNESDAY”

El salto a la fama de Owen Painter se consolidó con su aparición en “Wednesday”, pero ya desde sus primeras producciones mostró versatilidad. Estas son algunas de las más destacadas en su corta, pero prometedora trayectoria:

“Soup” (2021): cortometraje en el que debutó como Lawrence, dando sus primeros pasos profesionales en la actuación.

FICHA DE OWEN PAINTER

Nombre completo: Owen Painter

Owen Painter Nacimiento: Datos no confirmados, se estima alrededor de inicios de los 2000

Datos no confirmados, se estima alrededor de inicios de los 2000 Debut: Cortometraje “Soup” (2021)

Cortometraje “Soup” (2021) Producciones destacadas: “The Handmaid’s” “Tale” (2022), “Tiny Beautiful” “Things” (2023), “Wednesday” (2025)

“The Handmaid’s” “Tale” (2022), “Tiny Beautiful” “Things” (2023), “Wednesday” (2025) Redes sociales: Comenzó recientemente a usar Instagram, donde compartió su transformación en Slurpa sorprender en futuros proyectos internacionales.

Owen Painter apareció antes en "Tiny Beautiful Things" (Foto: Owen Painter /Instagram)

