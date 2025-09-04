La segunda parte de la temporada 2 de “Wednesday” nos reveló uno de los grandes misterios de la franquicia: el verdadero origen de Dedos, algo que conocemos en el episodio 8 de la serie titulado “Sombría declaración de guerra” (en inglés: “A Woe in the Dark”). A continuación, todo lo que debes saber sobre Thing.

Cabe mencionar que todos los capítulos de esta producción de fantasía y misterio ya se encuentran disponibles en Netflix desde el pasado 3 de septiembre de 2025.

Dedos es uno de los personajes más peculiares de la serie “Wednesday” (Foto: Netflix)

LA VERDAD SOBRE EL ORIGEN DE DEDOS

¡CUIDADO, ALERTA DE SPOILERS! Si ya viste la serie, en el último capítulo se revela el origen de Dedos, que contra todo pronóstico viene a ser la mano derecha de Isaac Night, un científico loco de la época de Da Vinci que creó su propio corazón mecánico. Morticia fue quien cortó la mano de dicho personaje antes que muera, pero extrañamente esta se reanimó y convirtió en Thing.

“Todo nos lleva de vuelta a la familia Addams. Queríamos explorar la idea del origen de La Cosa y sorprender al público”, dijo su cocreador y coshowrunner Miles Millar a Tudum. Y vaya que esta revelación nos asombró, sobre todo cuando vimos al inicio del episodio a Merlina y Dedos ir a la cita con Isaac para recuperar a Pericles, pero el plan fracasa cuando Tyler atrapa a Thing y es puesto en la parte faltante del cuerpo de Isaac, quien al estar completo entierra viva a la protagonista, reactiva su laboratorio y prepara a Pericles para el mismo destino que su padre. Por fortuna, llegan Morticia y Merlina para salvarlo.

Mientras que Tyler escapa al no querer perder sus poderes de Hyde, Isaac intenta matar a Wednesday, pero Dedos recobra la conciencia y sale en defensa de la muchacha, por lo que se enfrenta al resto del cuerpo. Tras derrotarlo, no sólo ello, le extrae el corazón mecánico para matarlo, luego regresa con los Addams. “Esa escena es tan desgarradora y hermosa, y es justo lo que esperábamos”, menciona Millar.

En "Wednesday", por fin pudimos conocer cuál es el origen de Thing, una revelación que nos dejó sorprendidos por la forma cómo ocurrió (Foto: Netflix)

¿CÓMO DEDOS TERMINA EN PODER DE LOS ADDAMS?

Todo se remonta a la época estudiantil de Isaac cuando le pidió a su amigo y compañero de cuarto Gómez para que lo ayude en un experimento, sin imaginar que él sería la fuente para que la máquina funcionara, pues iba a drenarle todos sus poderes hasta matarlo.

Para su suerte, Morticia llegó a tiempo y rescató a su amado; no sólo ello, le cortó la mano a Isaac y detuvo el experimento, lo cual derivó en una explosión que acabó con la vida del sujeto, al menos eso era lo que se creía, pues lo enterraron bajo el Árbol de la Calavera. En tanto, Dedos cobró vida.

Vale precisar que Isaac Nigth también creó la máquina LOIS en Willow Hill, que despojaba a los forasteros de sus habilidades. Para recuperar su apariencia anterior, no duda en comer cerebros. Él es hermano de Francoise, la madre de Tyler.

Dedos era parte del cuerpo de Isaac Night en "Wednesday" (Foto: Netflix)

