Después de cinco veranos consecutivos llenando salas de cine con carcajadas, enredos y ternura familiar, el actor español Santiago Segura pone punto final a su exitosa saga con “Padre no hay más que uno 5: Nido repleto”. La película llegará a los cines este jueves 26 de junio, marcando el fin de una tradición que muchas familias españolas habían convertido en ritual estival desde 2019.

¿DE QUÉ TRATA “PADRE NO HAY MÁS QUE UNO 5″?

En esta quinta y última entrega, Segura vuelve a meterse en la piel del atribulado padre de una familia numerosa que, lejos de encontrar calma, descubre que el verdadero caos llega cuando los hijos crecen. En “Nido repleto”, los conflictos familiares se entrelazan con situaciones tan actuales como la adicción infantil a los dispositivos, los intensos dramas entre padres de colegio o la fiebre desatada por estrellas del pop como Taylor Swift. Una mirada costumbrista, cercana y divertida que convierte lo cotidiano en comedia.

La historia retoma a sus entrañables personajes, interpretados por un reparto que ya es como de la casa: Toni Acosta, Loles León, Leo Harlem, Luna Fulgencio, Diego Arroba, y las hijas del propio Segura, Calma y Sirena Segura, que han crecido frente a las cámaras junto a sus personajes. La evolución del elenco —visible incluso en los créditos finales de la película— añade un tono nostálgico a este cierre que muchos vivirán con emoción.

SEGURA CONFIRMÓ QUE NO HABRÁ UNA SEXTA PARTE

Aunque Segura confesó que aún podría exprimir más historias de esta familia, ha decidido dar un paso al costado en su mejor momento. “Es mejor irte a que te echen”, declaró. Aunque también admitió que lo que más tristeza le da no es despedirse del público, sino de la experiencia personal: “Otros padres graban vídeos para recordar lo graciosas que eran sus hijas. Yo tengo cinco películas”.

La cinta no escapa del sello característico de Segura: humor para todos los públicos, referencias a la vida real y una lectura amable de los líos domésticos. En el fondo, “Padre no hay más que uno 5″ es una celebración del caos familiar, esa locura diaria que, vista desde la distancia —o la butaca del cine—, se transforma en puro cariño.

¿DÓNDE SE PODRÁ VER “PADRE NO HAY MÁS QUE UNO 5″?

Por ahora, la única manera de disfrutar “Padre no hay más que uno 5: Nido repleto” es en cines a partir del 26 de junio en España. La saga ha sido diseñada para disfrutarse en familia, con palomitas y risas en la gran pantalla, y esta última entrega no es la excepción. Aún no hay fecha confirmada para su llegada a plataformas de streaming, pero dada su popularidad, es probable que más adelante esté disponible en servicios como Amazon Prime Video o Atresplayer, donde se han alojado películas anteriores.

La saga, que comenzó como una adaptación libre de la comedia argentina “Mamá se fue de viaje”, se ha convertido en un fenómeno local, con más de 9 millones de espectadores en sus cuatro primeras películas. “Padre no hay más que uno 4: Campanas de boda” fue, de hecho, la película española más taquillera de 2024, y todo apunta a que “Nido repleto” no se quedará atrás.

