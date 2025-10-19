El drama, el amor y los secretos familiares regresan a la pantalla de Univision con “Papás por siempre”, la esperada secuela del éxito “Papás por conveniencia”. La nueva producción de Rosy Ocampo, una de las productoras más reconocidas de la televisión mexicana, promete emocionar al público con una historia llena de giros inesperados, reencuentros y pasiones al límite. Luego de su exitoso estreno en México a través de Las Estrellas, ahora se prepara para conquistar Estados Unidos desde el lunes 21 de octubre de 2025.

¿DE QUÉ TRATA LA TELENOVELA “PAPÁS POR SIEMPRE”?

“Papás por siempre” retoma la historia de la querida familia Guevara-Mosqueda, años después de los acontecimientos de la primera entrega. Aunque la familia ha crecido con la llegada del pequeño Alexander, hijo de Aidé y Tino, no todo es felicidad.

La ausencia de Lila, cuya partida pesa en todos, marca un tono más maduro y reflexivo en esta nueva etapa. Mientras tanto, los problemas económicos amenazan con derrumbar el negocio familiar, MaxiMax, y los protagonistas deberán encontrar la manera de mantener unida a su familia frente a la adversidad.

El equilibrio se rompe cuando Bertha, la madre de Tino, muere repentinamente, y su padre Hernán, ausente por años, reaparece con intenciones poco claras. Lo acompaña Melina, una mujer que asegura que Tino es el padre de su hijo de 13 años, Iker. Las pruebas de ADN parecen confirmar su versión, pero los resultados esconden un misterio mucho más oscuro. A partir de ahí, el hogar Guevara-Mosqueda se convierte en un campo de batalla emocional donde cada verdad tiene un precio.

Aidé, interpretada con fuerza y sensibilidad, deberá enfrentar no solo la llegada de Melina y su supuesto hijo, sino también el regreso de su madre Gisela, quien vuelve tras enviudar por tercera vez. Su presencia reaviva viejos resentimientos, y pronto el caos familiar se multiplica cuando nuevos personajes se cruzan en el camino de los protagonistas. La tensión se intensifica cuando Bill, un empresario carismático, revela ser el verdadero padre biológico de Emiliano y, además, empieza a enamorarse de Aidé, despertando los celos de Tino.

Como si todo esto fuera poco, Paulina, un antiguo amor de Tino, regresa afirmando haber cambiado y querer recuperar la relación con sus hijos. Pero detrás de esta red de reencuentros y nuevas pasiones, se esconde una traición inimaginable: Hernán y Melina en realidad planean manipular y robarle todo a Tino. La familia, que alguna vez fue unida y amorosa, deberá enfrentarse a la mentira más grande de todas cuando el regreso de Lila revele un secreto devastador que podría destruirlos para siempre.

En "Papás por conveniencia", José Ron interpreta a Constantino "Tino" Guevara Barajas, mientras que Ariadne Díaz le da vida a Aidé Mosqueda Guerrero (Foto: TelevisaUnivison)

¿CÓMO Y DÓNDE VER “PAPÁS POR SIEMPRE”?

Podrás ver “Papás por siempre” en Univision a partir del lunes 21 de octubre de 2025, en horario estelar para todo Estados Unidos. La telenovela se transmitirá de lunes a viernes por el canal.

Cabe mencionar que también estará disponible en la plataforma ViX, donde ya puedes disfrutar los primeros cinco capítulos en exclusiva desde el 19 de septiembre.

La telenovela, fiel al estilo de Rosy Ocampo, combina emoción, humor y drama en dosis perfectas, construyendo una historia en la que los lazos familiares se ponen a prueba una y otra vez. Con un elenco estelar y una narrativa llena de giros, “Papás por siempre” promete ser una de las producciones más vistas de la temporada tanto en Latinoamérica como en la audiencia hispana de Estados Unidos.

