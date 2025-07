CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Basada en el webtoon homónimo de Ahn Su-min, “Perdidamente enamorada” (“Head Over Heels” en inglés) es una serie surcoreana de Amazon Prime Video que narra la historia de Seong-A (Cho Yi-hyun), una joven chamana que se enamora de Gyeon-U (Choo Young-woo) el día en que entra en su templo cabeza abajo. Desde ese momento, se compromete a protegerlo de su fatal destino. ¿Lo logró? ¿Qué pasó en el último capítulo del K-drama dirigido por Kim Yong Wan a partir del guion de Yang Ji-hoon?

Gyeon-U está destinado a morir en 21 días, pero Seong-A no lo permitirá. Aunque él no cree en los chamanes, de hecho los odia porque cree que se aprovechan del sufrimiento de las personas, su abuela lo convence de visitar al Hada del cielo y de la tierra, quien durante el día es una tímida estudiante. Cuando Seong-A descubre que Gyeon-U es su nuevo compañero de clases, utiliza varios métodos para protegerlo. Él no conoce su identidad secreta, así que la considera una chica rara. No obstante, a medida que la conoce, empieza a sentir algo diferente.

Cuando Gyeon-U pierde a su abuela, el fantasma del suicidio comienza a acecharlo, pero la protagonista de “Perdidamente enamorada” se encarga de alejarlo, al igual que otros que lo rodean. Cuando solo restan cinco días para que se termine la maldición de Gyeon-U, este descubre el secreto de Seong-A y la repudia. Esto provoca que los amuletos de la chamana dejen de funcionar.

Seong-A (Cho Yi-hyun) se propone proteger a Gyeon-U (Choo Young-woo) en la serie surcoreana "Perdidamente enamorada" (Foto: Amazon Prime Video)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “PERDIDAMENTE ENAMORADA”?

Seong-A se disculpa y le suplica que le permita estar cerca de él solo unos días más. Prefiere no contarle sobre su sentencia de muerte para no asustarlo. En su lugar, le pide a su amigo Pyo Ji Ho (Cha Kang Yoon) que se convierta en el nuevo amuleto humano. Ji Ho está enamorado de la joven chamana y conoce gran parte de su historia, así que acepta ayudarla.

En tanto, la chamana Yeom-hwa (Choo Ja-hyun) continúa con sus planes para invocar una deidad maligna y Gyeon-U está en el centro de todo. Por años ha finge protegerlo a pedido de su familia, quienes se mantienen alejados por temor a la mala suerte que rodea al joven, pero en realidad lo utiliza para sus fines malvados.

Cuando Seong-A comprende su juego, la confronta y la expone ante Gyeon-U, quien deja de creer en esa mujer. Sin embargo, ella no se detendrá ante nada. A pesar de la maldición de la maestra de Seong-A, sigue enfocada en cumplir su objetivo y está decidida a que Gyeon-U, a quien llama Nuevo muerto, se convierta en el sacrificio número 100 para la deidad a la que sirve.

Gyeon-U no tarda en darse cuenta de que cometió un error al tratar mal a la protagonista de “Head Over Heels Ending”, pero antes de que pueda hablar con ella, termina en una situación muy peligrosa: entra a la casa maldita y es poseído por un espíritu maligno llamado Bong-su y que causa estragos. No obstante, el verdadero Gyeon-U sale cuando toca la mano de Seong-A.

Yeom-hwa (Choo Ja-hyun) utilizó a Gyeon-U (Choo Young-woo) para sus planes malvados en la serie surcoreana "Perdidamente enamorada" (Foto: Amazon Prime Video)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “PERDIDAMENTE ENAMORADA”?

¿Quién es realmente Bong-su?

Bong-su es el espíritu de un joven que murió durante la guerra y que no logró cruzar porque buscaba devolverle el anillo a la madre de su amiga. Yeom Hwa lo encontró y empezó a manipularlo para que lo ayudara con sus maléficos planes. Cuando está en el cuerpo de Gyeon-U, lo cambia por completo, pero Seong-A está ahí para ayudarlo.

Para salvarlo, Seong-ah lo deja en un estado de ensoñación y se lleva a Bong-su, quien en realidad es Jang Yoon Bo y que ya no escucha a Yeom-hwa porque quiere vivir como humano. Seong-ah escapa y empieza a causar caos, así que Gyeon-U se dedica a buscarla durante tres años.

¿Qué pasó con Seong-A y Gyeon-U?

Cuando finalmente la encuentra, Gyeon-U entra en el sueño de Seong-ah para recuperar el espíritu de Bong-su en su cuerpo. Sin embargo, ya no es una chamana, así que una arrepentida Yeom-hwa se prepara para un sacrificio que le permita expulsar a la entidad.

Mientras se realiza el exorcismo, Park Seong-ah despierta y al darse cuenta de la situación, ruega para que sus poderes vuelvan. Su Madre espiritual aparece y le permite volver a ser la poderosa Hada del Cielo y la Tierra. Llega para salvar a Gyeon-U y Yeom-hwa, y ayudar a cruzar a Jang Yoon Bo.

Al final de “Perdidamente enamorada”, Gyeon-U compite para clasificar a los Juegos Olímpicos y Seong-A continua ayudando a varios fantasmas en su camino. Los protagonistas terminan juntos y felices.

Seong-A (Cho Yi-hyun) recupera sus poderes de chamana al final de la serie surcoreana "Perdidamente enamorada" (Foto: Amazon Prime Video)

