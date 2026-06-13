CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Aunque el final de la primera entrega de “Perdiendo el juicio” resuelve el misterio principal de la serie española de Atresmedia que llegó a Netflix el 12 de junio de 2026, quedaron algunos asuntos pendientes, sobre todo, tras la última escena entre Amanda Torres Holgado (Elena Rivera), Gabriel Ochoa (Manu Baqueiro) y César Castillo Lima (Miquel Fernández). Por lo tanto, los fanáticos de los dramas legales se preguntan si esta historia continuará en una segunda temporada. A continuación, te comparto lo que se sabe al respecto.

Mira también: Las series y películas que abandonan Netflix en junio de 2026

Después de un grave estallido de Trastorno Obsesivo Compulsivo (TOC) durante un importante juicio, Amanda pierde su reputación como una de las mejores abogadas de Madrid. Tras nueve meses aislada, tratando de recuperarse de la pérdida que cambió su vida, decide volver a los juzgados. Pero nadie está dispuesto a contratarla, así que debe aceptar una oferta inferior.

Cuando se da cuenta que Gabriel Ochoa solo la utilizó para ganar el caso de una clienta con Toc, decide alejarse de ese despacho. Sin embargo, su hermanas es arrestada por asesinato, así que debe regresar al bufete para demostrar que Daniela (Carol Rovira) es inocente. En el proceso, asume la defensa de otras personas y poco a poco demuestra que sigue siendo una excelente abogada.

Elena Rivera, Manu Baqueiro y Miquel Fernández en los roles principales de la segunda temporada del drama legal "Perdiendo el juicio" (Foto: Atresmedia Televisión)

“PERDIENDO EL JUICIO” ¿TENDRÁ OTRA TEMPORADA?

La respuesta corta es sí. Debido al éxito de sus primeros episodios, “Perdiendo el juicio” tendrá una segunda temporada. Atresmedia y la productora Boomerang TV confirmaron oficialmente la renovación de este drama legal español protagonizado por Elena Rivera poco antes de la emisión del último capítulo en Antena 3.

Aunque los diez episodios se estrenaron en Atresplayer el 23 de marzo de 2025, se emitieron en Antena 3 entre el 12 de febrero y 16 de abril de 2026, y llegaron a Netflix el 12 de junio del mismo año. Por lo tanto, la renovación fue anunciada antes de llegar a la plataforma de streaming de la N roja.

La segunda temporada de “Perdiendo el juicio” se encuentra en fase de desarrollo y escritura de guiones. El equipo responsable de la historia, incluyendo a los guionistas Susana López Rubio y Javier Holgado, ya está trabajando en los nuevos capítulos

“La nueva temporada de ‘Perdiendo el juicio se encuentra’ actualmente en fase de desarrollo y contará con nuevas tramas, conflictos y giros que ampliarán el universo de la serie”, se puede leer en el comunicado de Atresmedia.

Tras su gran éxito en Atresplayer, esta serie logró cautivar también a los espectadores de Antena 3 y se convirtió en la más vista del Prime Time. Con un 10,2% y más de 1,8 millones de espectadores únicos. ¿Obtendrá el mismo resultado en Netflix?

¿Cuándo se estrenará la temporada 2 de “Perdiendo el juicio”? Aún no tiene fecha de estreno, pero se espera que esté disponible en Atresplayer en 2027. Posteriormente, llegará a Antena 3 y, tal vez, a Netflix, dónde podremos ver la decisión que toma Amanda.

Amanda (Elena Rivera) ¿aceptará la oferta de Gabriel (Manu Baqueiro)? ¿Qué busca César (Miquel Fernández) al final de "Perdiendo el juicio"? (Foto: Atresmedia Televisión)

¿CÓMO VER “PERDIENDO EL JUICIO”?

“Perdiendo el juicio” está disponible en Netflix desde el viernes 12 de junio de 2026, por lo tanto, para ver la serie española solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular👉Únete aquí