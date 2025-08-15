La temporada 3 de “Perfect Match” (en español: “La pareja perfecta”) llegó a su fin este viernes 15 de agosto del 2025, con el estreno del episodio “Perfectly Matched”. Pero, ¿qué pasó exactamente en el capítulo? ¿Hubo alguna sorpresa inesperada? Pues, eso y más, descúbrelo en esta nota. En las siguientes líneas, te traigo el final explicado de la tercera entrega del reality de citas de Netflix. ¡Ten cuidado con los SPOILERS !

Vale precisar que “Perfect Match” es famoso por reunir -en un paraíso tropical- a algunos de los solteros más populares de otros realities de Netflix, como: “Love Is Blind”, “El ultimátum: Casarse o dejarlo”, “Jugando con fuego” y “¿Quién es el topo?“.

Así, mientras compiten por forjar relaciones, las parejas más compatibles del show deben de ejercer de casamenteras, rompiendo otras duplas y obligándolas a relacionarse con nuevos solteros que invitan a la mansión.

Y es que, en esta aventura desmesurada de estrategia y citas presentada por Nick Lachey, solo dos personas pueden convertirse en la pareja perfecta.

Antes de continuar, mira el tráiler de la temporada 3 de “Perfect Match”:

¿QUÉ PASÓ EN EL ÚLTIMO EPISODIO DE LA TEMPORADA 3 DE “PERFECT MATCH”?

En el décimo episodio de la tercera entrega del reality de Netflix, cinco parejas llegaron a la gran final:

Sandy Gallagher y Louis Russell

AD Smith y Ollie Sutherland

Lucy Syed y Daniel Perfetto

Madison Errichiello y Freddie Powell

Rachel Recchia y Ray Gantt

Entonces, el último desafío -titulado “Match Point”- puso a prueba la compatibilidad de las parejas con preguntas sobre sus compañeros y momentos clave de su estadía en la villa.

Tras esta competencia, dos parejas lograron las puntuaciones más altas y avanzaron a la ronda final de la votación:

AD y Ollie

Lucy y Daniel

¿QUIÉNES GANARON LA TEMPORADA 3 DE “PERFECT MATCH”?

En esta última etapa, todos los participantes del reality -incluidos los eliminados- votaron individualmente por la pareja que merecía el título de “pareja perfecta”.

De esta manera, luego del conteo de votos, Lucy y Daniel fueron anunciados como los ganadores, recibiendo el premio de las vacaciones pagadas a un destino de ensueño.

Sin embargo, la historia tuvo un giro inesperado. Resulta que, semanas después de las grabaciones, Lucy y Daniel terminaron su relación debido a problemas de distancia y conflictos sobre el estilo de vida de la joven.

En declaraciones para Elite Daily, ella dijo: “Justo después del rodaje, nos fuimos de vacaciones a Cancún y era bastante obvio que había algunas cosas en las que éramos muy diferentes (...) Cuando regresamos a nuestros respectivos países, la diferencia horaria y nuestros estilos de vida tan distintos se hicieron notar. La distancia era bastante difícil, sobre todo con mi trabajo en aquel momento. Trabajaba en un club y creo que eso le resultaba muy duro. Quería saber dónde estaba y qué hacía la mayor parte del tiempo. Y muy pronto nos dimos cuenta de que iba a ser demasiado difícil”.

Daniel Perfetto y Lucy Syed ganaron la temporada 3 del reality de citas "Perfect Match" (Foto: Netflix)

LOS VERDADEROS GANADORES DE LA TEMPORADA 3 DE “PERFECT MATCH”

Pese a que no ganaron el programa, los subcampeones AD y Ollie fueron quienes sí encontraron el amor verdadero en el reality.

Lo cierto es que la pareja no solo siguió junta después del programa, sino que se comprometieron seis meses después del rodaje y, actualmente, esperan a su primer hijo.

Y a ti, ¿te gustó esta sorpresa?

Amber "AD" Smith y Ollie Sutherland siguen juntos tras el final de la temporada 3 del reality de citas "Perfect Match" (Foto: Netflix)

