Si quedaste enganchado con la serie “Plan de resurrección”, que nos muestra cómo dos madres de familia deciden regresar a la vida al asesino de sus hijas tras ser condenado a pena de muerte para hacerle pagar el sufrimiento que les causaron, de seguro te estás preguntando si tras cobrar venganza ambas mujeres lograron encontrar la justicia que tanto buscaban. Pues bien, en los siguientes párrafos, te explico el final de esta serie que se encuentra disponible en Netflix.

El dolor por la pérdida de sus hijas hará que dos madres de familia busquen justicia... pero también venganza en "Plan de resurrección" (Foto: Netflix)

EXPLICACIÓN DEL FINAL DE “PLAN DE RESURRECCIÓN”

¡CUIDADO, ALERTA DE SPOILER! Tras revivir el cerebro del criminal a través de un misterioso ritual, Chang Shih‑kai volvió al menos por unos días. En el episodio 9, titulado “La noche del juicio final”, conocemos si valió la pena traerlo de vuelto para hacerle pagar todo el daño que le causó a las muchachas.

HUI-CHUN Y CHAO CHING ESTÁN EN BANDOS OPUESTOS

A raíz de sus cuestionados actos, en el último capítulo de “Plan de resurrección” vemos que Hui-chun y Chao Ching se encuentran enfrentadas por la manipulación de Shin-kai; y no es para menos, pues al estar cegadas y enloquecidas por dolor que les trajo la muerte de sus hijas actuaron sin medir las consecuencias.

Pero ¿cómo llegaron a este punto? A raíz de Jin Jin, la hija en coma de Hui-chun, quien traicionó a An Chi y Hsin-yi, resultando en la muerte de este último. Teniendo esta información, el criminal les asegura que tenían una relación y colaboraban, pues utilizaba su canal de YouTube para atraer chicas a su estafa.

Tanta es la confusión que ambas tienen que no dudan en hacerse daño. Así pues, Hui-chun llega a dispararle a Chao Ching, al menos eso es lo que vemos; esta situación lleva a Kai a revelar que ninguna de las jóvenes se enfrentó, sino que alguien le avisó y manipuló todo deliberadamente para que se peleen. Mientras ocurre esto, Ching aparece nuevamente. ¡No está muerta! Por tanto, el hombre se da cuenta que lo han engañado.

En "Plan de resurrección", aunque las mujeres tratan de desahogarse lastimando al criminal, parece que nada las satisface (Foto: Netflix)

UNA VENGANZA INDIRECTA

Tras poner a Kai en contra de su familia y socios, las madres de familia logran vengarse indirectamente de él, pero para llegar a este punto tuvieron que sobornar a políticos y deshacer acuerdos; es decir, desataron el caos, la cual para ellas fue una victoria.

Esto se manifiesta el momento que Kai mata a Chia-feng. Algo que presuntamente se da desde el comienzo cuando la madre del criminal lo ve morir, pero ella también recibe su merecido. ¿Cómo? Con un disparo, apuñalamiento y una ráfaga de balas. Pese a que las mujeres no logran encontrar justicia, esto es una especie de consuelo para ellas, quienes decidieron no quedarse la billetera de criptomonedas, demostrando que el dinero jamás fue lo más importante.

Dejar en la ruina a Chia-feng, acostumbrada al lujo cuando ellas sufrían, las llenaba un poco, pero dejar a Kai sobre ella y permitir que sus propios problemas se repitieran sí que fue una venganza mayor.

En "Plan de resurrección", Kai realmente no es el villano de la trama (Foto: Netflix)

¿QUIÉN FUE REALMENTE EL VILLANO?

Si bien, la revelación de que Jin Jin traicionó a otras jóvenes fue un engaño, lo cierto es que ella fue la verdadera villana, pues conspiraba abiertamente con Yang para derrocar a Kai y así hacerse de toda la operación.

“Plan de resurrección” termina con una imagen de ella abriendo los ojos. Con esto, el plan de justicia y venganza de las madres de familia queda desmoronado, en especial para Hui-chun, quien quería vengar su muerte, pues pensaba que todas habían sido explotadas pero jamás imaginó que una de ellas estaba detrás de todo.

