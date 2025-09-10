El ambicioso thriller coreano “Polaris: La conspiración” (título original 북극성) desembarcó en Disney+ (y Hulu en Estados Unidos) el miércoles 10 de septiembre de 2025. Ese día, la plataforma liberó un intenso arranque: los tres primeros episodios dieron el pistoletazo de salida de una trama cargada de espionaje, acción y política.

Lejos del modelo de maratón total, la estrategia es clara: tras el impulso inicial, la serie continúa con un lanzamiento moderado de dos episodios por semana, todos los miércoles. Esta estructura refuerza la intriga y convierte cada entrega en un pequeño evento.

Es una serie ideal para quienes buscan salir de las tramas de romance y agregarle una dosis de drama a su día (Foto: Disney Plus)

FECHA Y HORA DE ESTRENO DE CADA CAPÍTULO DE “POLARIS: LA CONSPIRACIÓN”

Episodios 1–3 : 10 de septiembre

: 10 de septiembre Episodios 4–5 : 17 de septiembre

: 17 de septiembre Episodios 6–7 : 24 de septiembre

: 24 de septiembre Episodios 8–9 (final): 1 de octubre

Disney+ y Hulu suelen liberar sus estrenos a las 00:00 a.m. (hora del Pacífico, EE. UU.), lo que equivale a las 03:00 a.m. en la costa Este (ET). En Japón, los episodios se habilitan a las 16:00 horas del mismo día, debido a la diferencia horaria. De este modo, los fans estadounidenses podrán madrugar para verlos, mientras que en Asia estarán disponibles en plena tarde.

La serie nos presenta la vida de Seo Mun-ju, una exembajadora de Corea del Sur que trabaja en las Naciones Unidas (Foto: Disney Plus)

Cabe recordar que “Polaris” está disponible internacionalmente en Disney+, mientras que en Estados Unidos se accede través de Hulu. Esto significa que no importa desde dónde la veas: solo necesitas una cuenta activa en la plataforma correspondiente.

Con esta información puedes planear tu calendario de visualización: comenzar en alegría el 10 de septiembre y mantener el ritmo semana a semana hasta el cierre el 1 de octubre. Perfecto para compartir teorías y vivir cada capítulo como una experiencia compartida.

ACTORES Y PERSONAJES DE “POLARIS: LA CONSPIRACIÓN”

Jun Ji Hyun como Seo Mun Ju

Gang Dong Won como Baek San Ho

John Cho como Anderson Miller

Lee Mi-sook como Lim Ok-seon

Park Hae-joon como Jang Jun-ik

Kim Hae-sook como Chae Kyung-sin

Yoo Jae-myung como Yoo Un-hak

Oh Jung-se como Jang Jun-sang

Lee Sang-hee como Yeo Mi-ji

Joo Jong-hyuk como Park Chang-hee

Won Ji-an como Kang Han-na

