“Pronunciaré sus nombres” no es solo una novela: es un acto de memoria, un homenaje y una promesa de eternidad. Con una prosa cargada de emoción y verdad, Tamara Trottner regresa al pasado familiar para rescatar las voces silenciadas por la guerra, el exilio y el olvido. Esta obra, publicada por Alfaguara, es la precuela de “Nadie nos vio partir”, el libro que Netflix adaptó en serie para 2025. En este nuevo volumen, la autora abre el álbum de su propia historia, enmarcada por el antisemitismo, el Holocausto y la migración forzada que marcó a millones de personas en el siglo XX.

¿DE QUÉ TRATA “PRONUNCIARÉ SUS NOMBRES” DE TAMARA TROTTNER?

La novela sigue a Moishe y su esposa, los abuelos maternos de Trottner, dos jóvenes judíos que huyen de la Rusia zarista y de la persecución nazi para salvar sus vidas. A través de su travesía, el lector presencia la caída de los Románov, la Revolución rusa, los años de hambre, miedo y resistencia, y el anhelo de empezar de nuevo lejos del horror. Es una historia sobre el desarraigo, pero también sobre la esperanza y la búsqueda de identidad en medio del caos.

“Pronunciaré sus nombres” nació, según contó la autora, el día que murió su abuelo. Entre fotografías, recuerdos y casetes antiguos, Trottner decidió que no dejaría que sus voces se apagaran. “Cuando pronunciamos el nombre de alguien, lo mantenemos vivo”, afirmó. Y precisamente eso hace la novela: convertir la memoria familiar en literatura, los nombres en legado, y el duelo en gratitud. Entre la muerte y la vida se despliega una narración que celebra la supervivencia como un acto de valentía.

Ese volumen es la precuela de su anterior novela, “Nadie nos vio partir” (Foto: Alfaguara)

PERO ESTE RELATO ÍNTIMO TAMBIÉN ES UNA REFLEXIÓN HISTÓRICA

Tamara Trottner realizó una investigación exhaustiva para reconstruir con precisión los acontecimientos que rodearon la migración judía de Europa a América Latina. Su intención, dice, fue humanizar la Historia, ponerle rostro y emociones a las estadísticas. Así, cada página revive a quienes fueron borrados de los registros, recordándonos que detrás de cada cifra hay un corazón que latió, una familia que soñó y un nombre que merece ser pronunciado.

Un personaje fundamental de la novela es México, el país que acogió a los abuelos de la autora cuando su destino les cerró las puertas de Estados Unidos. “Ellos no sabían ni dónde estaba México, ni hablaban el idioma”, recordó Trottner, “pero aquí encontraron una patria que los abrazó”. Esa gratitud atraviesa toda la historia, retratando a México como una tierra generosa que dio refugio y esperanza a miles de exiliados, y que se enriqueció con su llegada.

Netflix le compró "Nadie nos vio partir" para realizar una serie que publicó en 2025 (Foto: Netflix)

Aunque situada en la primera mitad del siglo XX, la obra dialoga con el presente. La autora subraya los paralelismos entre la guerra en Ucrania de hoy y la que vivieron sus antepasados hace un siglo. La migración y el rechazo al otro siguen siendo heridas abiertas, y Trottner utiliza su novela para invitar a la empatía, a mirar al migrante no como una cifra, sino como un ser humano. “Estamos muy alejados del otro”, reflexionó, “y esta historia busca tender puentes donde ahora hay muros”.

La muerte, la identidad, la resiliencia y el amor son los pilares de esta conmovedora precuela. Con una voz cálida y honesta, Trottner demuestra que sobrevivir también es una forma de amor: amor por quienes vinieron antes, por quienes vendrán después, y por la memoria que nos mantiene unidos a través del tiempo. En cada página, late la idea de que recordar es resistir y pronunciar los nombres es no permitir que el olvido venza.

