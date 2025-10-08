Este octubre, Telemundo y Univision mueven fichas en la franja estelar de las 10:00 pm con nuevas telenovelas que buscarán capitalizar el arrastre nocturno: aquí se detallan los estrenos, sus tramas, elencos, fechas y horarios para entender cómo se perfila la batalla por el rating en el prime time hispano.

La renovación llega con apenas semanas de diferencia, en un espacio donde hoy emiten “Amanecer” (Univision) y “Bahar: esencia de mujer” (Telemundo), y que es clave para fidelizar audiencias y sostener ingresos publicitarios; Telemundo dobla su apuesta por la ficción turca de impacto, mientras Univision confía en el melodrama más visto en México para sostener su liderazgo.

LISTA DE TELENOVELAS QUE ESTRENARÁN TELEMUNDO Y UNIVISION PARA OCTUBRE

A continuación, conoce la lita de telenovelas que estarán en el horario estelar:

“Lejos de ti” - Telemundo

“Lejos de ti” es el gran estreno turco con reputación internacional por su narrativa épica y alto nivel de producción; sigue a Alya (Sinem Ünsal), una doctora que tras la muerte de su esposo regresa con su hijo a Mardin y queda atrapada en tradiciones férreas y luchas de poder del clan Albora. El reparto incluye a Ozan Akbaba, Kuzey Gezer y Gonca Cilasun, con un foco marcado en herencia, rivalidades y resiliencia femenina.

Fecha de estreno: 20 de octubre

Horario: 10:00 pm ET

“Monteverde” - Univision

Protagonizada por África Zavala y Gabriel Soto, “Monteverde” lidera audiencias en México y llega para competir en el prime time; Carolina se refugia en un pueblo habitado solo por hombres y se hace pasar por su hermana gemela, una monja, tras ser acusada injustamente de fraude. Produce Lucero Suárez, con elenco que incluye a Arturo Carmona, Cynthia Klitbo, Alejandro Ibarra, Mario Morán, Ana Patricia Rojo y Óscar Bonfiglio.

Fecha de estreno: 3 de noviembre

Horario: 10:00 pm ET

CLAVES DE PROGRAMACIÓN Y COMPETENCIA

Telemundo sostiene una estrategia probada: consolidar el interés por ficciones turcas con universos familiares complejos y protagonistas femeninas resilientes. Univision, por su parte, apuesta a “Monteverde” como caballo ganador tras su performance en México, buscando arrastre inmediato con estrellas reconocibles y una premisa de alto comentario social. El cruce de estilos —drama épico turco versus melodrama mexicano de corte clásico— anticipa una contienda pareja por el liderazgo nocturno.

