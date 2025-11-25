El Japón de la Restauración Meiji, un hitokiri que vive bajo la sombra de su pasado pero no ha vuelto a matar, antiguo rival ansioso por enfrentarse a él, una ancestral técnica secreta, un poderoso maestro y un plan malévolo gestándose en Kioto. Si eres fan del anime, probablemente piensas que te estoy hablando de Rurouni Kenshin (Samurái X). Pero agrega un ingrediente: un battle royale en donde samuráis dejarán la vida por 100,000 yenes siguiendo el estilo de El juego de calamar. El resultado es Last Samurai Standing (El último samurái de pie o Ikusagami), la nueva serie de Netflix que se basa en un periodo real de la historia japonesa, pero con una retorcida premisa.

El conflictivo periodo entre el fin del shogunato y el inicio de la era Meiji es terreno fértil para el surgimiento de grandes historias. No en vano hay tantas producciones en el anime y el cine que se centran en samuráis. Last Samurai Standing se sitúa después de la Rebelión de Satsuma, cuando los samuráis fueron derrotados y se eliminó su estatus y privilegios, prohibiendo incluso el uso de espadas. Dicha situación dejó a centenares de samuráis en situación de miseria.

En Last Samurai Standing, el protagonista es Shujiro Saga (Junichi Okada), un samurái que sufre estrés postraumático después de sobrevivir una batalla en donde sus compañeros guerreros fueron aniquilados usando armas de fuego. Él se encuentra impotente ante la epidemia del cólera que va arrasando con su familia sin contar con los recursos para comprar medicinas. Es así que cuando se encuentra con la publicidad de un misterioso juego que ofrece un jugoso premio decide participar. Sin embargo, desde un inicio se muestra cauteloso. Ganar esos 100,000 yenes no debe ser fácil. Y vaya que literalmente se requerirá sangre y sudor para conseguirlos.

Kazunari Ninomiya (Arashi) como el misterioso Enju, el encargado de informar las reglas del juego del Kodoku en Last Samurai Standing. (Foto: Netflix)

El juego es un Kodoku donde los samuráis tendrán que ir eliminándose uno a uno. Es decir, es una versión samurái de la exitosa serie coreana El juego del calamar o la película japonesa Battle Royale que causó furor y controversia a inicios del siglo.

Todo por sobrevivir es la premisa de películas como Battle Royale (2000) y El juego del calamar (2021-2025). (Foto: Toei Company / Netflix)

Pronto el templo Tenryu-ji en Kioto se convierte en un escenario de muerte, pero hay un problema para nuestro protagonista: no puede desenvainar la espada. El estrés postraumático lo paraliza. Aún así decide proteger a una niña que se ha unido al juego porque necesita el dinero para salvar a su madre.

En medio de los duelos, no aptos para personas sensibles, descubrimos que Saga no es un simple samurái. Es llamado Hitokiri Kokusho. En la cultura popular uno de los hitokiri más famosos es Battousai Himura de Rurouni Kenshin. En la historia de Japón los hitokiri son asesinos de élite y principalmente se asocia a cuatro destajadores legendarios del Bakumatsu.

Kenshin Himura como Hitokiri Battousai en el anime Rurouni Kenshin. (Foto: FujiTV)

Al igual que Kenshin Himura tiene rivales poderosos que ansían enfrentarse con su versión hitokiri, Shujiro Saga tiene un enemigo que también participa en el Kodoku: Bukotsu Kanjiya, un samurái sediento de sangre, sin escrúpulos, que disfruta asesinando a cualquiera que se le cruce y desde un inicio ha puesto la mira en nuestro héroe.

Hideaki Ito interpreta a Bukotsu Kanjiya, un despiadado samurái que tiene a Shujiro Saga como objetivo en el Kodoku en Last Samurai Standing (Foto: Netflix).

El objetivo de los participantes del Kodoku es llegar a Tokio (Edo), pero Saga y los inesperados aliados que ha formado en el camino, tienen otra misión: cuál es el verdadero objetivo de los organizadores del macabro juego, así como identificarlos.

No cabe duda que Last Samurai Standing tiene los ingredientes para ser una de las apuestas de Netflix: Enfrentamientos épicos de samuráis, un battle royale al estilo El juego del calamar, un argumento donde no se sabe quién es el traidor y un elenco de grandes estrellas japonesas.

Quién es quién en Last Samurai Standing