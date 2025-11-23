Cuando se trata de historias de samuráis, uno de los temas recurrentes retratados en la cultura popular japonesa es el difícil periodo en el que los antiguos guerreros fueron despojados de sus privilegios, mientras el país se abría camino a la modernidad. En ese contexto se desarrolla Last Samurai Standing (El último samurái en pie o Ikusagami), una nueva serie de Netflix, que sigue la estela de El Juego del Calamar, pero ambientada en el Japón de la Restauración Meiji.

De qué trata Last Samurai Standing

La serie es protagonizada por Junichi Okada, cantante (V6) y actor quien tiene amplia experiencia poniéndose en la piel de samuráis. Interpretó al legendario Oda Nobunaga en Dousuru Ieyasu (What would you do Ieyasu?), Hijikata Toshizo un vicecomandante del Shinsengumi en Baragaki: Unbroken Samurai así como a Ishida Mitsunari, un comandante militar del periodo Sengoku en Sekigahara, entre varios otros roles de espadachín.

En Last Samurai Standing, Okada asume el papel de Shujiro Saga, un antiguo samurái con estrés postraumático que se siente impotente mientras la epidemia del cólera se ensaña con su familia.

En medio de la desesperación Shujiro se encuentra con un anuncio: la convocatoria a unos juegos que ofrece una tentadora recompensa: 100,000 yenes.

Guerreros samuráis de todo el país llegan hasta el templo Tenryu-ji en Kioto, la antigua capital de Japón. En un ambiente cada vez más siniestro, un misterioso personaje que se presenta como Enju (Kazunari Ninomiya) da las reglas del juego “Kodoku” y pronto queda claro que para ganar los 100,000 yenes correrá sangre.

El Kodoku sigue la misma escuela de la afamada Battle Royale (2000). Hay que matar para sobrevivir. Cada participante del juego lleva una identificación colgada en el cuello. Deberán obtener al menos una segunda placa para salir del templo. Queda claro que escapar sin matar es imposible: hombres armados están listos aniquilan a cualquier desertor. Si pierdes la placa, solo tienes 10 segundos para recuperarla o un francotirador te aniquilará. El objetivo de los participantes es llegar a Tokio, o como nombra Enju, Edo, el antiguo nombre de la actual capital japonesa. En la ruta deberán pasar por otras localidades donde deberán presentar más placas para poder avanzar.

El baño de sangre no se hace esperar, bajo la atenta mirada de gente poderosa del Japón Meiji que parece disfrutar del espectáculo mortal. Si bien algunos guerreros están estupefactos al inicio, la carnicería está garantizada pues siempre hay un samurái enajenado dispuesto a matar por placer.

El problema para nuestro protagonista es que su estrés postraumático le impide desenvainar su espada, incluso en medio de la batalla campal. Además, se da cuenta que una niña participa en el Kodoku. Se trata de Futaba Katsuki, interpretada por Yumia Fujisaki, recordada por su rol como Akutsu Yuri en The Greatest Teacher.

Junichi Okada es Shujiro Saga y Yumia Fujisaki es Futaba Katsuki en Last Samurai Standing, la nueva serie de sobrevivencia de Netflix. (Foto: Netflix)

La niña le hace recordar a su hija fallecida por el cólera y toma la decisión de protegerla. Sin embargo, esa no será una tarea fácil para un samurái que no puede usar la espada. Sobre todo cuando un exrival sediento de sangre, que no duda en cortar a cualquiera que se atraviesa en su camino lo pone en su mira.

Hideaki Ito interpreta a Bukotsu Kanjiya, un despiadado samurái que tiene a Shujiro Saga como objetivo en el Kodoku en Last Samurai Standing (Foto: Netflix).

Y así arranca el Kodoku, el juego mortal que inicia con cerca de 300 samuráis en pie, pero capítulo a capítulo irán desapareciendo. A Futaba y Shujiro se le unirán otros participantes como el misterioso ninja Kyojin Tsuge (Masahiro Higashide), cuyas intenciones son sospechosas desde el primer encuentro, o el joven inexperto Shinnosuke Sayama (Kairi Jo). Asimismo, nuestro protagonista se reencontrará con algunos fantasmas de su pasado como Iroha Kinugasa (Kaya Kiyohara).

En el camino a Tokio, el grupo de Shujiro intentará desentrañar el misterio alrededor del Kodoku: ¿cuál es el verdadero objetivo y quién está detrás del juego?

A lo largo de seis episodios se desarrollarán épicos enfrentamientos entre los guerreros del antiguo Japón, que hacen recordar a Rurouni Kenshin (Samurái X), mientras vamos conociendo cómo las historias de los personajes están entrelazadas desde mucho antes del juego mortal.

En qué se basa Last Samurai Standing

La serie, que se desarrolla en un periodo real de la historia japonesa, se basa en la novela homónima de Shogo Imamura. La obra también ha dado vida a un manga publicado en Kodansha desde diciembre de 2022.

Aunque el argumento es ficticio, la obra toma uno de los momentos más complicados del periodo Meiji e incluye sucesos históricos y personajes reales como el famoso primer ministro del Japón Meiji Toshimichi Okubo.

Quién es quién en Last Samurai Standing

Junichi Okada - Shujiro Saga

Yumia Fujisaki - Futaba Katsuki

Kaya Kiyohara - Irohara Kinugasa

Masahiro Higashide - Kyojin Tsuge

Shota Sometani - Kamuykocha

Taichi Saotome - Shikura Adashino

Yuya Endo - Sansuke Gion

Kairi Jo - Shinnosuke Sayama

Yasushi Fuchikami - Sakura

Arata Iura - Toshimichi Ōkubo

Kazunari Ninomiya - Enju

Hiroshi Tamaki - Ukyo Kikuomi

Hideaki Itō - Bukotsu Kanjiya

Gaku Hamada - Toshiyoshi Kawaji

Hiroshi Abe - Gentosai Okabe

Tráiler de Last Samurai Standing