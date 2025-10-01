En la novena temporada de “Love Is Blind”, que es ambientada en Denver, una de las mujeres que más ha resonado con la audiencia es Megan Walerius, también conocida como “Sparkle Megan”. Su presencia en los pods no pasó desapercibida: su estilo, sus expectativas y su manera de expresarse le dieron una identidad clara dentro del experimento del reality.

CONOCE MÁS A MEGAN WALERIUS

Megan tiene 35 años y es emprendedora. Antes de su salto al mundo del bienestar, trabajó en la industria del petróleo y gas, donde desarrolló habilidades empresariales y comprendió los sacrificios de un ambiente exigente. Con el tiempo, decidió redirigir su trayectoria hacia el bienestar holístico, convirtiéndose en consultora de nutrición integral y instructora de yoga.

El apodo “Sparkle Megan” fue dado por sus amigas debido a su predilección por los elementos brillantes: joyas, atuendos con destellos, estética reluciente. En los pods, lo utilizó como parte de su presentación: quiso asegurarse de que, aunque no la viera, su brillo quedara claro. En su cuenta de Instagram también refleja esa estética: “Sparkle is my love language” (“El brillo es mi lenguaje del amor”) aparece en su biografía.

La trayectoria de Megan hasta ahora combina ambición, reinvención y vulnerabilidad. Desde el mundo corporativo hasta su reencuentro con el bienestar, ha convertido su vida en un proyecto de transformación. Aunque está en un reality de búsqueda amorosa, su voluntad de no conformarse y de alzar estándares la hacen una de las figuras más interesantes de la temporada.

DENTRO DEL EXPERIMENTO, MEGAN FORMÓ CONEXIONES CON MIKE, BLAKE Y JORDAN

Con Blake, en particular, parecía haber una química fuerte, tanto que lo consideró su opción número uno. Pero las cosas no terminaron como ella planeaba: Blake abandonó el experimento sin despedirse, dejando a Megan con dudas y con la necesidad de reevaluar sus opciones.

Tras el alejamiento de Blake, Megan redirigió su energía hacia Jordan y Mike, considerando cuál de esos vínculos tenía un potencial más auténtico.

Jordan, padre soltero, conectó con ella por una coincidencia conmovedora: su padre fallecido padecía el mismo tipo de diabetes que el hijo de Jordan. Esa conexión emocional la llevó a inclinarse hacia él. Mientras tanto, Megan también reflexionó sobre su patrón usual de salir con hombres mayores o con altos recursos, y cuestionó si debía romper esa tendencia.

GUÍA DE EPISODIOS DE LA TEMPORADA 9 DE “LOVE IS BLIND”

Los episodios 1-6 se estrenan el miércoles 1 de octubre del 2025.

Los episodios 7-9 se lanzan el miércoles 8 de octubre del 2025.

Los episodios 10-11 se estrenan el miércoles 15 de octubre del 2025.

El episodio final 12 se lanza el miércoles 22 de octubre del 2025.

