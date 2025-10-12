Una película en quechua sobre fútbol, infancia y denuncia social está a punto de aterrizar en la cartelera peruana. Se trata de “Raíz”, la cinta que narra la historia de un pequeño que sueña con ver a Perú en el Mundial de Rusia 2018 mientras enfrenta la realidad de su comunidad andina amenazada por proyectos extractivos. Así, ¿te gustaría conocer más sobre esta interesante propuesta cinematográfica? Pues, si la respuesta es positiva, te recomiendo seguir adelante con tu lectura.

Vale precisar que la producción es el segundo largometraje de Franco García Becerra, director también detrás de “Vientos del sur” (2018).

Además, antes de su lanzamiento en cines peruanos, tuvo su estreno mundial en la sección Generation Kplus del 74° Festival Internacional de Cine de Berlín, evento en el que obtuvo la Mención Especial del jurado de su categoría.

¿DE QUÉ TRATA “RAÍZ”?

La trama de “Raíz” nos traslada a la provincia de Quispicanchis en Cusco, donde vive Feliciano (Alberth Merma), un niño de ocho años que cuida de sus alpacas junto a Ronaldo, su alpaquita favorita, y Rambo, un perrito, con quienes “charla” de fútbol y de los partidos de la selección peruana rumbo al Mundial de 2018.

De esta manera, el filme nos invita a recordar aquellos momentos de felicidad colectiva en un periodo en el que parecía que el país tenía un único propósito: jugar un Mundial luego de 36 años de ausencia.

Sin embargo, aunque la inocencia de Feliciano y su amor por el fútbol nos conquiste, la película va más allá de este relato de furor deportivo.

Y es que el chico debe ser testigo de una dura realidad: una minera busca apropiarse de las tierras de su comunidad, la cual corre peligro por un lago contaminado.

Entonces, cuando ocurre un hecho impactante y las autoridades parecen hacer caso omiso de la situación, el pequeño Feliciano debe emprender una búsqueda francamente conmovedora.

MIRA EL TRÁILER DE “RAÍZ”

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES DE “RAÍZ”?

El elenco de “Raíz” está liderado por el talentoso Alberth Merma, quien se pone en la piel del protagonista, ofreciéndonos una perspectiva única de la historia.

Lo acompañan en el reparto: Nely Huayta, Richard Taipe, José Merma, Deyvis Mayo, Rubén Huillca y Ruperta Condori, por solo mencionar algunos nombres.

¿CÓMO VER “RAÍZ”?

Tras su destacado paso por diversos festivales internacionales, “Raíz” se estrena en las salas de cine de Perú el jueves 16 de octubre del 2025.

Para consultar funciones y horarios, puedes revisar las plataformas oficiales de cadenas como Cineplanet, Cinépolis y Cinemark.

Feliciano (Alberth Merma) al lado de la alpaca Ronaldo y el perro Rambo en una escena de la película "Raíz" (Foto: Desfase Films)

