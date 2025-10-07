“Néro” (también conocida como “Néro the Assassin”) es la serie de Netflix que se presenta como una interesante alternativa para los fans de los dramas históricos, al transportar a los espectadores a la Francia de 1504 con una historia que mezcla venganza, redención familiar y acción medieval. Pero, ¿sabes exactamente de qué trata la producción? Pues, descúbrelo en esta nota.

Vale precisar que la ficción se compone de 8 episodios en total y tiene como creador principal a Allan Mauduit, quien se habría dedicado 4 años a desarrollar el proyecto.

Además, su reparto está encabezado por reconocidos actores franceses y sus locaciones abarcan desde el sur de Francia hasta España e Italia.

¿DE QUÉ TRATA “NÉRO”?

La trama de “Néro” se desarrolla en el siglo XVI, específicamente en el año 1504. Allí, el protagonista (Pio Marmaï) es presentado como un asesino peligroso, cínico y despiadado que sufre una devastadora traición de parte de su amo y aliado de toda la vida.

Este suceso pronto se convierte en una poderosa motivación para la venganza, mientras el hombre huye de enemigos peligrosos que ahora lo persiguen.

Sin embargo, todo se complica cuando Néro se ve obligado a recuperar y proteger a su hija, quien había vivido como huérfana hasta ese momento.

De esta forma, a lo largo del viaje, el hombre debe elegir entre salvarse a sí mismo o salvar a su hija... el gran dilema que se vuelve el motor emocional de la historia.

MIRA EL TRÁILER DE “NÉRO”

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “NÉRO”?

El elenco principal de la serie francesa está encabezado por Pio Marmaï en el papel de Néro. Al actor, lo acompañan:

Alice Isaaz

Olivier Gourmet

Yann Gael

Lili-Rose Carlier Taboury

Camille Razat

Louis-Do de Lencquesaing

Tom Leeb

Sandra Parfait

Quentin d’Hainaut

¿CÓMO VER “NÉRO”?

“Néro” es una serie exclusiva de Netflix. Por lo tanto, para verla desde el miércoles 8 de octubre del 2025, asegúrate de contar con una suscripción activa a la plataforma de streaming de la “N” roja.

FICHA TÉCNICA DE “NÉRO”

Año: 2025

2025 Duración promedio de episodios: 50 min.

50 min. Guion: Jean-Patrick Benes, Martin Douaire, Allan Mauduit, Nicolas Digard, Raphaëlle Richet

Jean-Patrick Benes, Martin Douaire, Allan Mauduit, Nicolas Digard, Raphaëlle Richet Música: Guillaume Roussel

Guillaume Roussel Fotografía: Vincent Gallot, Romain Lacourbas

Vincent Gallot, Romain Lacourbas Compañía: Karé Productions

El póster de "Néro", serie francesa que se desarrolla a lo largo de 8 episodios (Foto: Netflix)

