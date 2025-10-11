“Reclutas” (“Boots”, en inglés) es una serie de Netflix que mezcla humor, vulnerabilidad y crudeza sobre el entrenamiento militar. Si ya la viste puede que te hayas quedado con una gran pregunta: ¿qué fue de la vida del verdadero Cam Cope, ese joven gay que desafiaba los estereotipos al alistarse en los Marines?

La serie de Netflix se basa en las memorias “The Pink Marine” de Greg Cope White, un escritor y exmarine que decidió compartir su historia real con el mundo. En la ficción, Cam Cope (interpretado por Miles Heizer) representa a Greg, y lo que vemos en pantalla es solo el inicio de un camino lleno de desafíos, decisiones importantes y reivindicaciones personales. Pero lo que pasó después en la vida real es aún más interesante.

El póster de "Reclutas", serie que adapta el libro "The Pink Marine" de Greg Cope White (Foto: Netflix)

DE GRADUADO EN EL CAMPO DE ENTRENAMIENTO A MARINE DE CARRERA

Después de sobrevivir al exigente entrenamiento militar, Greg Cope White no se detuvo. Se especializó en comunicaciones dentro de la Infantería de Marina de los Estados Unidos y logró escalar hasta convertirse en uno de los seis mejores graduados de su clase, conformada por 72 personas. Eso le permitió alcanzar el rango de soldado de primera clase antes de completar su formación.

Tan solo diez días después de graduarse, fue asignado al Camp Lejeune, uno de los centros de entrenamiento militar más reconocidos del país. Allí inició su contrato de seis años con los Marines, tiempo en el que siguió forjando una carrera dentro del sistema, siempre con una fuerte carga personal por su identidad y su contexto.

Greg Cope White es el creador de "Reclutas" y también la inspiración de la historia (Foto: Greg Cope White / Instagram)

LA ESCUELA DE OFICIALES: UNA PROMESA QUE RECHAZÓ

Durante su tiempo en servicio, Greg aceptó asistir a la Escuela de Aspirantes a Oficiales, lo que implicaba pasar dos veranos de entrenamiento intensivo. En una entrevista reciente en el podcast “Classic Conversations”, contó que lo motivó la promesa de una cena con bistec al final del proceso. Pero, en lugar de un festín, terminaron sirviéndoles bistecs hervidos directamente de una olla.

Aunque completó ese desafío, decidió no continuar el camino hacia convertirse en oficial ni ingresar al Cuerpo de Abogados Generales como abogado militar. Se retiró con una baja honorable, y su rango más alto fue el de sargento. Aun así, como suele decirse entre ellos, “una vez Marine, siempre Marine”. Y él sigue sintiéndose parte del cuerpo.

UN ACTIVISTA COMPROMETIDO CON LO QUE VIVIÓ

Desde que dejó el uniforme, ha sido un firme defensor de los derechos LGBTQ+, no solo por su historia personal, sino por todas las personas que, como él, han vivido entre dos mundos: el militar y el queer.

En redes sociales, especialmente en Instagram, es muy activo. Apoya también otras causas sociales como los derechos reproductivos, el movimiento Black Lives Matter, e incluso se sumó a la Huelga de Hollywood de 2023. Su compromiso no es de postura: es de vivencia.

EL SALTO A LA ESCRITURA Y EL ORIGEN DE “RECLUTAS”

Después del ejército, Greg pensó que la actuación era su camino, pero pronto descubrió su verdadera pasión: escribir guiones. El legendario Norman Lear le abrió las puertas de la industria, y desde entonces ha trabajado en televisión y cine.

Lo curioso es que tardó mucho en contar su propia historia. Primero lo hizo en un blog (hoy privado), donde escribía sobre sus años como marine. Con el tiempo, ese espacio se convirtió en un libro: “The Pink Marine”, publicado en 2016.

LA AMISTAD QUE SE MANTIENE VIVA

Otra pregunta que seguramente te hiciste es: ¿qué pasó con Dale, el mejor amigo de Cam (Greg) en la vida real? La buena noticia es que Greg Cope White y Dale siguen siendo mejores amigos. Después de tantos años, esa conexión que empezó en el campamento de entrenamiento nunca se rompió.

Greg siempre ha dicho que le debe mucho a Dale, porque creyó en él incluso en los momentos más oscuros.

