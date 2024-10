CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Basada en la novela homónima de Stephen King, “Salem’s Lot” (“El misterio de Salem’s Lot” en español) es película de terror sobrenatural de Max que sigue al escritor Ben Mears (Lewis Pullman), quien regresa a su ciudad natal en busca de inspiración para su próximo libro. Poco después, descubre que un mal se está apoderando lentamente de la ciudad. ¿Está relacionado con la casa “embrujada” de la localidad y su nuevo habitante, Richard Straker (Pilou Asbæk)? A continuación, te cuento lo que pasó con los protagonistas.

El largometraje escrito y dirigido por Gary Dauberman empieza con la llegada de un misterioso hombre llamado Richard Straker, quien se muda a la casa Marsten. Casi al mismo tiempo, Ben Mears vuelve a Jerusalem’s Lot, lugar que abandonó tras la muerte de sus padres en un trágico accidente automovilístico.

Mientras el protagonista de “Salem’s Lot” redescubre el que alguna vez fue su hogar en compañía de Susan Norton (Makenzie Leigh), un niño es secuestrado Ralph Glick (Cade Woodward) por Straker y entregado como sacrificio a Kurt Barlow para que pueda empezar a transformar a todo el pueblo.

Ben Mears (Lewis Pullman) regresa a su ciudad natal en busca de inspiración para sus libros en la película de terror sobrenatural "Salem's Lot" (Foto: Max)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “SALEM’S LOT”?

La siguiente víctima de Barlow es Danny Glick (Nicholas Crovetti), quien muere después de ser internado en el hospital por una supuesta anemia perniciosa. Tras el funeral, Mike Ryerson (Spencer Treat Clark) se encarga de sepultar al pequeño, pero es atacado por Danny, quien despertó como un vampiro.

Cuando Matthew Burke (Bill Camp) nota la apariencia enferma de Mike le ofrece llevarlo a su casa, pero al notar su extraño comportamiento recurre a Ben y Susan para compartir sus inquietudes sobre vampiros. El escritor sugiere llamar al oficial Parkins Gillespie (William Sadler) y a la doctora Cody (Alfre Woodard), y no mencionar el tema sobrenatural.

En tanto, el pequeño Mark Petrie (Jordan Preston Carter) recibe la visita de Danny, quien lo obliga abrir su ventana e intenta atacarlo. Mark se salva gracias a una cruz y promete ayudar a su amigo. Busca información sobre vampiros en sus cómics y se dirige a la casa Marsten, al igual que Matthew Burke, quien sobrevivió a la visita de Mike.

Burke y Petrie son encerrados en el sótano de la vieja casa. Mientras intenta escapar, Matt es atacado por Barlow y su transformación en vampiro es inevitable. Por su parte, Cody, Susan y Ben vigilan el cuerpo de la madre de Danny para confirmar sus sospechas. Sin embargo, no toman las precauciones necesarias y la mujer muerde a la doctora, quien aparentemente detiene la infección con una vacuna antirrábica.

La Dra. Cody (Alfre Woodard) es atacada por un vampiro, pero parece evitar la infección en la película de terror sobrenatural "Salem's Lot" (Foto: Max)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “SALEM’S LOT”?

Luego de escapar de las garras de Straker, Mark Petrie acude a la iglesia para reunir lo necesario para enfrentar a los vampiros. En ese lugar se encuentra con el Padre Callahan, quien hasta ese momento se negaba a creer en las historias de Ben, Susan y Cody. Juntos regresan a la casa Marsten, donde son atacados por Matthew Burke.

El grupo escapa tras matar a Matt y se organiza para reunir a los habitantes de Jerusalem’s Lot en la iglesia, sin embargo, los planes no resultan como esperaban, ya que el oficial de policía Gillespie prefiere abandonar el pueblo, la madre de Susan la ofrece a un vampiro para no “perder” a su hija y los padres de Petrie no creen en la historia sobrenatural.

Ben intenta salvar a Susan de la misma manera de que lo hizo la doctora Cody, pero ya es demasiado tarde para la hija de la nueva servidora de Barlow. A la mañana siguiente, Ben y Cody se dan cuenta de que gran parte del pueblo ha sido transformado, además descubren que Mark Petrie fue a matar al vampiro principal.

Ben, ¿logra matar a Barlow?

“Salem’s Lot” parece un pueblo fantasma y los únicos sobrevivientes son Cody, Ben y Mark, quien libera a su amigo Danny de su sufrimiento. El trío nota que también desaparecieron los automóviles, así que se dirigen al autocinema, donde descubren que los vehículos son como los ataúdes de los recién transformados. Cody intenta liberar a Susan, pero su madre la asesina.

Debido a la sombra que produce la pantalla del autocinema algunos vampiros despiertan y atacan a los sobrevivientes. Cuando parece el final para Ben, el pequeño Mark salva se deshace de la sombra, además, evita que la madre de Susan asesine al escritor.

Antes del anochecer, Ben y Mark encuentran el ataúd de Barlow e intentan asesinarlo, pero no resulta una tarea sencilla. Durante el enfrentamiento, el escritor clava una estaca en el corazón de Susan, y poco después, hace lo mismo con Barlow. Al final de “Salem’s Lot”, Ben y Mark abandonan el pueblo.

Ben debe asesinar a Susan Norton al final de la película de terror sobrenatural "Salem's Lot" (Foto: Max)

¿CÓMO VER “SALEM’S LOT”?

“Salem’s Lot” está disponible en Max desde el 3 de octubre de 2024, por lo tanto, para ver la película de terror sobrenatural solo necesitas una suscripción a dicha plataforma de streaming.