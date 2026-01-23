Si eres de los suscriptores de Netflix que disfrutó de las aventuras llenas de acción y romance que trajeron consigo los 8 episodios de la primera temporada de la serie “Sandokan”, seguro estás en busca de alguna otra producción épica para sumar a tu próxima maratón frente a la TV. Por eso, en las siguientes líneas, te presento 5 alternativas del catálogo de la plataforma de streaming de la “N” roja que puedes ver luego de conocer la historia del legendario pirata. ¡Prepárate para descubrir más batallas, conspiraciones políticas y romances prohibidos!

Vale precisar que “Sandokan”, protagonizada por la superestrella turca Can Yaman, se centra en la lucha de un capitán pirata y su tripulación por proteger al pueblo dayak de las garras del Imperio Británico en el sudeste asiático del siglo XIX.

Además, nos hace testigos de un “amor imposible” entre el protagonista y Lady Marianna Guillonk, una aristócrata italo-inglesa interpretada por Alanah Bloor.

Antes de continuar, mira el tráiler de la serie:

5 SERIES DE NETFLIX QUE DEBES VER DESPUÉS DE “SANDOKAN”

1. “The Witcher” (2019)

Empiezo la lista con esta superproducción de fantasía que mezcla batallas épicas, criaturas fantásticas y relaciones complejas.

Protagonizada en un inicio por Henry Cavill y, posteriormente, por Liam Hemsworth, la serie se basa en las novelas del escritor polaco Andrzej Sapkowski.

De esta manera, presenta a un personaje principal marcado por el destino que debe navegar entre lealtades enfrentadas mientras protege a quienes ama.

¿De qué trata? Geralt de Rivia, el legendario brujo cazador de monstruos, gravita inexorablemente hacia su destino en un mundo de tormentos y humanas traiciones.

¿Cómo verla? Con una suscripción activa a Netflix.

2. " The Last Kingdom " (2015)

Esta serie histórica se basa en las novelas “The Saxon Stories” de Bernard Cornwell y comparte con “Sandokan” el dilema de un héroe dividido entre dos mundos.

Asimismo, su realismo histórico, sus batallas coreografiadas y sus personajes complejos la convierten en una opción perfecta para quienes buscan más drama épico.

Cabe resaltar que, con cinco temporadas emitidas entre el 2015 y el 2022, la producción concluyó con la película “Seven Kings Must Die” (2023).

¿De qué trata? Mientras Alfredo el Grande defiende su reino de los invasores nórdicos, Uhtred ―nacido sajón pero criado por vikingos― busca reclamar su derecho de nacimiento ancestral.

¿Cómo verla? Con una suscripción activa a Netflix.

3. " Outlander " (2014)

Basada en la exitosa saga literaria de Diana Gabaldon, esta serie añade al género histórico el componente de la ciencia ficción... a través de los viajes en el tiempo.

Así, somos testigos de intensas batallas, conspiraciones políticas entre clanes y la química innegable entre los protagonistas.

Es decir, mezcla acción histórica con un romance central que impulsa la narrativa.

¿De qué trata? Esta épica producción se centra en una enfermera de combate de la II Guerra Mundial que viaja en el tiempo.

¿Cómo verla? Con una suscripción activa a Netflix.

4. “Marco Polo” (2014)

Esta ambiciosa serie está protagonizada por Lorenzo Richelmy, se ambienta en el siglo XIII y comparte con “Sandokan” el escenario asiático, las intrigas y el choque entre culturas.

Además, destaca por sus llamativas escenas de artes marciales, su cuidada producción y los conflictos políticos en la corte mongol.

Y, por si fuera poco, nos ofrece un romance prohibido entre nuestro protagonista y Kokachin, la “princesa azul” de Mongolia.

¿De qué trata? Ambientada en un mundo de codicia, traiciones, intrigas sexuales y rivalidad, esta fastuosa serie dramática retrata las aventuras del explorador Marco Polo en el siglo XIII.

¿Cómo verla? Con una suscripción activa a Netflix.

5. “Vikings” (2013)

Cierro la lista con esta icónica serie histórica creada por Michael Hirst que se desarrolla a lo largo de 6 temporadas.

Aquí conocemos a un protagonista carismático que lucha contra imperios más poderosos.

Y, al igual que el resto de títulos de la selección, nos ofrece intensas batallas y el retrato de relaciones complejas.

El póster de "Vikings", serie de Netflix que explora géneros como el drama y la acción a lo largo de su trama (Foto: History Channel)

¿De qué trata? Este drama realista recuenta las hazañas del vikingo Ragnar Lothbrok durante la expansión nórdica al retar a un líder falto de visión.

¿Cómo verla? Con una suscripción activa a Netflix.

