¡Habemus estupendas noticias para los que disfrutaron de los primeros 8 episodios de “Sandokan”! Y es que la serie italiana, protagonizada por la superestrella turca Can Yaman, fue renovada para una temporada 2. Así, se espera que—al igual que la primera tanda de capítulos—la nueva entrega de la ficción se sume al catálogo de Netflix para el público en Latinoamérica y Estados Unidos. Pero, ¿qué más se sabe sobre la continuación de este programa de acción y aventuras? Pues, para averiguarlo, te recomiendo seguir adelante con tu lectura.

Vale precisar que la producción narra la historia del capitán pirata Sandokan (Yaman) y su tripulación, quienes luchan por proteger al pueblo dayak de las garras del Imperio Británico en el sudeste asiático del siglo XIX.

Además, nos presenta Lady Marianna Guillonk (Alanah Bloor), una indomable aristócrata italo-inglesa de la que se enamora nuestro protagonista.

¿CUÁNDO LLEGARÁ LA TEMPORADA 2 DE “SANDOKAN”?

En declaraciones concedidas a La Repubblica, el director Jan Maria Michelini reveló que el rodaje de la segunda temporada de “Sandokan” arrancará “entre la primavera y el verano” del 2026. Es decir, entre marzo y agosto de este año.

Esto coincide con las declaraciones de la productora creativa Elena Bucaccio, quien le dijo a Fanpage que las grabaciones comenzarán en mayo del 2026.

¿Y cuándo se estrenarán los nuevos episodios de la ficción? Pues, en algún momento del 2027.

“Se necesitarán dos años para escribir la serie y ponerla en marcha. Es un trabajo importante. Ahora estamos escribiendo los últimos guiones”, le explicó Bucaccio al referido medio en diciembre del 2025.

¿QUIÉNES SERÁN LOS ACTORES Y PERSONAJES DE LA TEMPORADA 2 DE “SANDOKAN”?

Tal como te puedes imaginar, en la segunda entrega del show televisivo, se espera el regreso de los protagonistas: Can Yaman (Sandokan), Alanah Bloor (Marianna), Alessandro Preziosi (Yanez) y Ed Westwick (Lord Brooke), junto con nuevos personajes.

Por ejemplo, Elena Bucaccio le contó a Fanpage que una figura femenina de peso se sumará al elenco para hacer la trama cada vez más compleja.

“Puedo decir que el amor de Sandokan y Marianna se pondrá a prueba porque habrá otra gran figura femenina que entrará en esta historia. Una figura sorprendente. Repito, el amor de nuestros dos héroes se pondrá a prueba”, aseguró la productora.

Asimismo, se sabe que la producción quiere concretar el esperadísimo cameo de Kabir Bedi, el mítico Sandokan de la miniserie italiana homónima de los años 70’s.

“Hemos intentado que hiciera un pequeño cameo; no lo hemos logrado, pero lo volveremos a intentar”, manifestó Jan Maria Michelini en su diálogo con La Repubblica.

¿CÓMO CONTINUARÁ LA HISTORIA DE SANDOKAN Y MARIANNA?

ATENCIÓN SPOILERS. El final de la primera temporada del programa deja a Sandokan, Marianna, Yanez y la tripulación rumbo a la misteriosa isla Mompracem.

Sin embargo, los colonizadores británicos no han sido derrotados del todo y James Brooke está listo para retomar la cacería contra los piratas.

Sea como sea, las grandes incógnitas de la segunda entrega son dos: cómo evolucionará la relación entre Marianna y Sandokan, y qué nuevas amenazas pondrán a prueba al “Tigre de Malasia”.

Y tú, ¿ya tienes ganas de ver los nuevos episodios?

El póster de "Sandokan", serie de Netflix que explora géneros como las aventuras y la acción a lo largo de su trama (Foto: Lux Vide / Rai Fiction)

